Мутко удовлетворен результатами работы на посту президента РФС

Источник: РИА "Новости"

В среду Мутко покинул пост президента РФС. Как сообщил журналистам член исполкома РФС Игорь Лебедев, исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов — чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период — конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике», — сказал Мутко.

«Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное, — подчеркнул Мутко. — Я желаю всем удачи».