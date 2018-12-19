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16:26 (мск), источник: ТАСС

Мутко удовлетворен результатами работы на посту президента РФС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен результатами работы на посту главы Российского футбольного союза (РФС) и считает, что наступило самое удачное время, когда РФС должен выбрать нового президента. Об этом Мутко сказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Мутко покинул пост президента РФС. Как сообщил журналистам член исполкома РФС Игорь Лебедев, исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов — чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период — конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике», — сказал Мутко.

«Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное, — подчеркнул Мутко. — Я желаю всем удачи».

Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, затем снова возглавил организацию в 2015 году. В конце декабря 2017 года он объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев, затем Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018».

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