Мутко удовлетворен результатами работы на посту президента РФС
МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
В среду Мутко покинул пост президента РФС. Как сообщил журналистам член исполкома РФС Игорь Лебедев, исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет
«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов — чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период — конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике», — сказал Мутко.
«Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное, — подчеркнул Мутко. — Я желаю всем удачи».
Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, затем снова возглавил организацию в 2015 году. В конце декабря 2017 года он объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев, затем Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018».