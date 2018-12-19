Мутко рассказал о самых счастливых минутах, связанных с российским спортом

«Какие это были годы? Сложные. Вы знаете, очень много работы было. Иногда просто время летело. Проверки, Олимпийские игры, чемпионаты мира. Время летело, но были самые счастливые минуты — это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией. Полные стадионы, единение людей — это счастье. 2008 год, когда третьими в Европе стали в футболе. Были и минуты разочарования, сожаления. Но были и минуты счастья, конечно», — сказал Мутко РИА Новости по телефону.