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19 декабря, источник: Р-Спорт

Мутко рассказал о самых счастливых минутах, связанных с российским спортом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что самые счастливые для него минуты, связанные с российским спортом — победы национальной команды на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи и матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России обыграла команду Испании.

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В среду стало известно, что Мутко принял решение покинуть пост президента РФС. В 2016 году он покинул пост министра спорта РФ, который занимал с 2008 года.

«Какие это были годы? Сложные. Вы знаете, очень много работы было. Иногда просто время летело. Проверки, Олимпийские игры, чемпионаты мира. Время летело, но были самые счастливые минуты — это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией. Полные стадионы, единение людей — это счастье. 2008 год, когда третьими в Европе стали в футболе. Были и минуты разочарования, сожаления. Но были и минуты счастья, конечно», — сказал Мутко РИА Новости по телефону.

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