Мутко рассказал о самых счастливых минутах, связанных с российским спортом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш.
В среду стало известно, что Мутко принял решение покинуть пост президента РФС. В 2016 году он покинул пост министра спорта РФ, который занимал с 2008 года.
«Какие это были годы? Сложные. Вы знаете, очень много работы было. Иногда просто время летело. Проверки, Олимпийские игры, чемпионаты мира. Время летело, но были самые счастливые минуты — это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией. Полные стадионы, единение людей — это счастье. 2008 год, когда третьими в Европе стали в футболе. Были и минуты разочарования, сожаления. Но были и минуты счастья, конечно», — сказал Мутко РИА Новости по телефону.