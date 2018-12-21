Владелец клуба углядел в женском футболе идеи Сатаны

Журналисты спросили Бекали, что он будет делать, если Союз европейских футбольных ассоциаций заставит его создать женскую команду.
«Я уйду из футбола», — немедленно ответил он. Бекали заявил, что человеку нельзя идти против божьей воли, а также напомнил, для чего, по его мнению, были созданы женщины.
«Их тело не для футбола. Это опасно. Женщины созданы для того, чтобы быть красивыми и привлекать противоположный пол», — заявил Бекали. Румынский журналист Эммануэль Рошу в Twitter заметил, что функционер говорит такие вещи только ради шоу.
Бекали известен экстравагантными поступками и высказываниями. Например, в 2013 году он отказался ужинать с президентом амстердамского «Аякса» Хенни Хендриксом из-за того, что тот носит дешевую обувь. А в 2009-м уволил тренера по физподготовке «Стяуа» турка Юкселя Есилову. Бекали посчитал, что с приходом мусульманина от «христианской команды» отвернулась удача.