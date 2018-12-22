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11:24 (мск), источник: Р-Спорт

Прядкин не исключил, что РФС может возглавить кандидат из РФПЛ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Калмыков. Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью РИА Новости не стал исключать, что Российский футбольный союз (РФС) может возглавить кандидат из премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 19 декабря покинул пост президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации до выборов назначен Прядкин.

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Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

«Если честно, то ничего экстраординарного-то и не произошло. На исполкоме все было сделано в соответствии с уставом. Лично для меня, учитывая опыт и длительность нахождения в руководстве российским футболом, никаких сложностей нет. Более того, после окончания пресс-конференции, посвященной итогам исполкома, мы собрали небольшое совещание, на котором присутствовали руководители РФС. Там мы определили те вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время», — сказал Прядкин.

«Но, повторюсь, ничего экстраординарного не произошло. Если же суть вашего вопроса в том, что вчера я дал категорический отказ от участия в выборах будущего президента РФС, то я готов подтвердить, что не буду участвовать», — добавил он.

На вопрос о том, что нынешний отказ как будто подразумевает, что на этот пост будет баллотироваться кто-то из премьер-лиги, собеседник агентства ответил: «Вполне возможно».

«Сейчас на эту тему очень много пишут в СМИ. Как раз по вашей информации, от премьер-лиги действительно есть кандидаты. Но лично я их не видел. Более того, кандидатуру должны поддержать минимум пять членов РФС», — добавил Прядкин.

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