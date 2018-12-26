Прядкин: РФС не имеет отношения к турниру в Крыму, в котором выступали российские клубы

Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на РФС из-за участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в турнире на территории Крыма. В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что получили от ФИФА запрос по поводу выступления команд.
«Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали», — сказал Прядкин.
Без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован летом 2015 года.