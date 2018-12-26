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13:26 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: РФС не имеет отношения к турниру в Крыму, в котором выступали российские клубы

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) не имеет отношения к турниру в Крыму в 2017 году, где выступали два российских клуба. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента РФС Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на РФС из-за участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в турнире на территории Крыма. В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что получили от ФИФА запрос по поводу выступления команд.

«Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали», — сказал Прядкин.

Без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован летом 2015 года.

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