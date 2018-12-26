Прядкин: РФС не имеет отношения к турниру в Крыму, в котором выступали российские клубы

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на РФС из-за участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в турнире на территории Крыма. В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что получили от ФИФА запрос по поводу выступления команд.

«Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали», — сказал Прядкин.