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26 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» продаст Промеса, Балотелли сыграет против «Зенита»?

Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».

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Испанская тоска Квинси

Источник: AFP 2018

Экс-нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес в ближайшее время может покинуть «Севилью», сообщает голландское издание Elfvoetbal. Руководство андалусийского клуба недовольно игрой футболиста, который был куплен у красно-белых минувшим летом за 21 миллион евро. В текущем сезоне Промес сыграл 22 матча за «Севилью», в которых забил один гол.

Супермарио ждут в Турции

Источник: AFP 2018

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. Как утверждает Footmercato, на 28-летнего итальянца претендует «Фенербахче», соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. В игроке также заинтересованы «Марсель» и «Фиорентина». Ключевым моментом является готовность «Ниццы» расстаться с Супермарио. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Балотелли провел 10 матчей в составе французской команды и не отметился результативными действиями.

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Гаттузо — на выход?

У «Милана» в скором времени может появиться новый тренер — в том случае, если Дженнаро Гаттузо покинет свой пост. По информации издания Football Italia, руководство команды в ближайшие несколько дней проведет рабочую встречу, на которой поставит вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества со специалистом.

Безвыигрышная серия «Милана», после нулевой ничьи с «Фрозиноне», достигла пяти матчей, причем в четырех последних играх красно-черные не могут поразить ворота соперника — такого с ними не происходило с декабря 1984 года. Сейчас миланцы занимают шестую строчку в таблице серии А, имея в своем активе 28 очков после 18 туров. Помимо этого, команда завершила борьбу в Лиге Европы.

«Золотой мальчик» откажется от «Барселоны»?

Источник: AFP 2018

Обладатель премии GoldenBoy-2018 — награда лучшему молодому (до 21 года) футболисту Европы — защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, которым активно интересуется «Барселона», вряд ли окажется в столице Каталонии. Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на источники, близкие сине-гранатовым, голландец откажется от этого трансфера из-за агента Мино Райолы. Предпочтительными вариантами для де Лигта будут «Ювентус» и «Бавария». Ожидается, что сумма сделки составит не менее 60 миллионов евро, а состоится переход следующим летом.

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 19, 29.12.2018, 14:30
Ювентус
-Сампдория-

Дугласа Косту обменяют на Погба?

«МЮ» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты. Английский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро, сообщает AS. Отмечается, что сам Коста не хочет уезжать из Турина, но руководство бело-черных готово рассмотреть вариант с его продажей, так как настроено вернуть в Италию Поля Погба, который играет в Манчестере.

На кандидатуре бразильца настаивает новый главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер, который хочет подписать зимой четырех новых игроков. В текущем сезоне Коста сыграл 16 матчей за «Юве», отдав в них два голевых паса. Погба провел 21 игру в составе «МЮ», отметившись в них пятью голами и шестью передачами.

«Король штрафных» уезжает в Казань?

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака-2» Владислав Пантелеев переходит в «Рубин». 22-летний футболист отзаявлен сегодня красно-белыми. В текущем сезоне Пантелеев провел 20 матчей в первенстве Олимп-ФНЛ за спартаковский дубль, забив в них 10 мячей — причем значительную часть из нихпосле отменно исполненных штрафных ударов.

Интерес «Крыльев» к Джано.

Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником «Спартака» Джано Ананидзе. Ранее на совете директоров красно-белых, по данным «СЭ», было принято решение расстаться с Ананидзе, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым и Александром Самедовым.

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— Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберется в Москве, — сказал Шашков.

Красноярская распродажа

Зимой «Енисей» намерен расстаться с целой группой игроков. С высокой долей вероятности команду покинут нападающий Марко Обрадович (13 матчей в премьер-лиге, 0 голов), Дарко Бодул (10 матчей, 0 голов) и полузащитник Энис Гвазай (7 игр, 0 голов).

Кроме того, в случае интересного предложения клуб готов отпустить защитников Шамиля Гасанова (3 встречи, 0 голов) и Раде Дугалича (14 матчей, 1 гол).

Первую часть сезона красноярца завершили на последнем месте в РПЛ.

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