«Севилья» продаст Промеса, Балотелли сыграет против «Зенита»?
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. Как утверждает Footmercato, на 28-летнего итальянца претендует «Фенербахче», соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. В игроке также заинтересованы «Марсель» и «Фиорентина». Ключевым моментом является готовность «Ниццы» расстаться с Супермарио. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Балотелли провел 10 матчей в составе французской команды и не отметился результативными действиями.
У «Милана» в скором времени может появиться новый тренер — в том случае, если Дженнаро Гаттузо покинет свой пост. По информации издания Football Italia, руководство команды в ближайшие несколько дней проведет рабочую встречу, на которой поставит вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества со специалистом.
Безвыигрышная серия «Милана», после нулевой ничьи с «Фрозиноне», достигла пяти матчей, причем в четырех последних играх
Обладатель премии GoldenBoy-2018 — награда лучшему молодому (до 21 года) футболисту Европы — защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, которым активно интересуется «Барселона», вряд ли окажется в столице Каталонии. Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на источники, близкие
«МЮ» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты. Английский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро, сообщает AS. Отмечается, что сам Коста не хочет уезжать из Турина, но руководство
На кандидатуре бразильца настаивает новый главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер, который хочет подписать зимой четырех новых игроков. В текущем сезоне Коста сыграл 16 матчей за «Юве», отдав в них два голевых паса. Погба провел 21 игру в составе «МЮ», отметившись в них пятью голами и шестью передачами.
По информации «СЭ», полузащитник «Спартака-2» Владислав Пантелеев переходит в «Рубин». 22-летний футболист отзаявлен сегодня
Интерес «Крыльев» к Джано.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником «Спартака» Джано Ананидзе. Ранее на совете директоров
— Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберется в Москве, — сказал Шашков.
Зимой «Енисей» намерен расстаться с целой группой игроков. С высокой долей вероятности команду покинут нападающий Марко Обрадович (13 матчей в
Кроме того, в случае интересного предложения клуб готов отпустить защитников Шамиля Гасанова (3 встречи, 0 голов) и Раде Дугалича (14 матчей, 1 гол).
Первую часть сезона красноярца завершили на последнем месте в РПЛ.