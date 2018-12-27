СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков

Как отмечает издание со ссылкой на заявление ФИФА , в перерыве матчей будет проводиться жеребьевка для определения футболистов, которым предстоит пройти допинг-тест.

В жеребьевке будут участвовать представители каждой из команд, которых офицер допинг-контроля после игры проинформирует о том, кто из игроков отправится на сдачу пробы. Представители обязаны обеспечить посещение футболистами комнаты допинг-контроля.