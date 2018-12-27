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20:01 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в правила допинг-контроля игроков, изменения вступят в силу с середины января следующего года, сообщает sport.es.

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Как отмечает издание со ссылкой на заявление ФИФА, в перерыве матчей будет проводиться жеребьевка для определения футболистов, которым предстоит пройти допинг-тест.

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В жеребьевке будут участвовать представители каждой из команд, которых офицер допинг-контроля после игры проинформирует о том, кто из игроков отправится на сдачу пробы. Представители обязаны обеспечить посещение футболистами комнаты допинг-контроля.

В материале говорится, что новые правила в большей степени отвечают требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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