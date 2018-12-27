СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в правила
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в правила
Как отмечает издание со ссылкой на заявление ФИФА, в перерыве матчей будет проводиться жеребьевка для определения футболистов, которым предстоит пройти
В жеребьевке будут участвовать представители каждой из команд, которых офицер
В материале говорится, что новые правила в большей степени отвечают требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).