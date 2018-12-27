Дюков готов к решению серьезных задач на посту главы РФС

«Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента РФС, для него самого это в первую очередь очень большая ответственность, — сказал собеседник агентства. — Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС, он готов их решать, дополнительные комментарии со стороны самого Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны».