Дюков готов к решению серьезных задач на посту главы РФС

Ранее сообщалось, что кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинул ряд региональных федераций. 19 декабря пост президента РФС покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности главы организации был назначен Сергей Прядкин. Заявочная кампания завершится 13 января, выборы президента РФС пройдут 22 февраля.
«Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента РФС, для него самого это в первую очередь очень большая ответственность, — сказал собеседник агентства. — Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС, он готов их решать, дополнительные комментарии со стороны самого Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны».
Дюков является председателем совета директоров петербургского «Зенита», главой «Газпром нефти». С 2008 по 2017 год являлся президентом «Зенита», за это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем кубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).