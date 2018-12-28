Региональные федерации футбола выдвинули Александра Дюкова на пост главы РФС

«Все 11 членов президиума проголосовали за кандидатуру Александра Дюкова, — рассказал “Ленте.ру” председатель Липецкой региональной общественной организации Федерация футбола, депутат областного совета Дмитрий Павлов. — Этот человек занимает руководящие посты как в нефтяной промышленности, так и в футбольном клубе “Зенит”, куда пришел в 2008 году. За это время ФК “Зенит” стал обладателем кубка УЕФА и Суперкубка, а также удостоился многих наград как в России, так и на внешней арене. Кроме того, мы поддерживаем людей, которые способны привлечь дополнительные средства в развитие футбола. И учитывая тот вектор и направление развития, которое взято после Чемпионата мира, можно сказать бум, когда в футбол идут мальчишки, девчонки, понимаем, что нужен руководитель, который сможет развивать как массовый спорт, так и профессиональный. У нас много новых подвидов футбола: 8 на 8, 7 на 7, 6 на 6, пляжный футбол, минифутбол и конечно самый главный — большой футбол. Нам бы хотелось, чтобы те результаты, которые были показаны этим человеком, были бы продемонстрированы и на более высоком уровне».