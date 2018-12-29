«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь
Основные трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Основные трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
В ближайшее время «Спартак» объявит о переходе 22-летнего полузащитника Аяза Гулиева, утверждает Твиттер sportinside2013. Игрок уже согласовал с
По информации «СЭ», пока переход документально не оформлен.
Гулиев — воспитанник «Спартака». Однако за первую команду он не провел ни одного матча. Аяз выступал за «Спартак-2» в ПФЛ и ФНЛ, а также уходил на условиях аренды в «Анжи». За «Ростов» играет с начала 2018 года.
В этом сезоне на счету Гулиева 14 матчей в чемпионате, один забитый мяч и две голевые передачи, а также одна игра в Кубке страны.
«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о переходе 19-летнего полузащитника Браима Диаса. По информации Marca, мадридцы заплатят за молодого испанца 15 миллионов евро (плюс бонусы в зависимости от результатов выступлений хавбека за «Реал»). В этом сезоне Диас играл нечасто — провел всего четыре матча во всех турнирах и забил два мяча.
Предполагается, что он заключит контракт на шесть лет. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.
При этом, как подсчитало другое испанское издание AS, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес с 2014 года уже затратил на приобретение талантливых молодых футболистов 217 миллионов евро. В их число, к примеру, входят Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола, Даниэль Себальос, Родригу.
А вот 33-летний полузащитник Лука Модрич, наоборот, в новом году может покинуть «Реал». Если верить AS, хорват не принял первое предложение мадридцев о продлении контракта.
Игрок, чье соглашение с «Королевским клубом» действует до 2020 года, якобы имеет выгодный вариант: «Интер» готов подписать с ним договор на два года и заплатить за это 20 миллионов евро.
«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» за полузащитника Аллана 80 миллионов евро, утверждает Corriere dello Sport. Сами неаполитанцы не стремятся расстаться с 27-летним игроком, который в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
«Ливерпуль» собирается приобрести у дортмундской «Боруссии» 20-летнего Кристиана Пулишича. По данным Bild, этот игрок настолько необходим Юргену Клоппу, что английский клуб готов расстаться с 50 миллионами фунтов стерлингов.
Кроме того, как информирует Record, в сферу интересов «Ливерпуля» входит 20-летний защитник «Порту» Эдер Милитау, который может сыграть как в обороне (в центре и справа), а так и в центре полузащиты. Стоимость этого футболиста британцы оценивают в 50 миллионов евро.
«Валенсия» хочет арендовать у клуба «Бэйцзин Гоань» 27-летнего нападающего Седрика Бакамбу, сообщает France Football. Ранее конголезец выступал в Испании за «Вильярреал», из которого прошлой зимой перешел в китайскую команду. В 2018-м Бакамбу сыграл за пекинцев 23 матча в суперлиге, забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач.
Во многих европейских лигах клубы смогут регистрировать новичков уже с первого дня 2019 года. Однако так будет далеко не везде. Например, в России зимнее трансферное окно откроется 23 января. (Александр Бобров).