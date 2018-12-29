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21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь

Основные трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Гулиев возвращается из «Ростова» в «Спартак»

В ближайшее время «Спартак» объявит о переходе 22-летнего полузащитника Аяза Гулиева, утверждает Твиттер sportinside2013. Игрок уже согласовал с красно-белыми условия личного контракта. Трансфер обойдется спартаковцам в 60 миллионов рублей.

По информации «СЭ», пока переход документально не оформлен.

Гулиев — воспитанник «Спартака». Однако за первую команду он не провел ни одного матча. Аяз выступал за «Спартак-2» в ПФЛ и ФНЛ, а также уходил на условиях аренды в «Анжи». За «Ростов» играет с начала 2018 года.

В этом сезоне на счету Гулиева 14 матчей в чемпионате, один забитый мяч и две голевые передачи, а также одна игра в Кубке страны.

15 миллионов евро — и ты в «Реале»

Источник: Reuters
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«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о переходе 19-летнего полузащитника Браима Диаса. По информации Marca, мадридцы заплатят за молодого испанца 15 миллионов евро (плюс бонусы в зависимости от результатов выступлений хавбека за «Реал»). В этом сезоне Диас играл нечасто — провел всего четыре матча во всех турнирах и забил два мяча.

Предполагается, что он заключит контракт на шесть лет. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.

При этом, как подсчитало другое испанское издание AS, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес с 2014 года уже затратил на приобретение талантливых молодых футболистов 217 миллионов евро. В их число, к примеру, входят Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола, Даниэль Себальос, Родригу.

Куда собрался Модрич?

Источник: Reuters

А вот 33-летний полузащитник Лука Модрич, наоборот, в новом году может покинуть «Реал». Если верить AS, хорват не принял первое предложение мадридцев о продлении контракта.

Игрок, чье соглашение с «Королевским клубом» действует до 2020 года, якобы имеет выгодный вариант: «Интер» готов подписать с ним договор на два года и заплатить за это 20 миллионов евро.

Аллан перейдет в «ПСЖ»?

«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» за полузащитника Аллана 80 миллионов евро, утверждает Corriere dello Sport. Сами неаполитанцы не стремятся расстаться с 27-летним игроком, который в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

Клоппу нужны Пулишич и Милитау?

Источник: Reuters

«Ливерпуль» собирается приобрести у дортмундской «Боруссии» 20-летнего Кристиана Пулишича. По данным Bild, этот игрок настолько необходим Юргену Клоппу, что английский клуб готов расстаться с 50 миллионами фунтов стерлингов.

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Кроме того, как информирует Record, в сферу интересов «Ливерпуля» входит 20-летний защитник «Порту» Эдер Милитау, который может сыграть как в обороне (в центре и справа), а так и в центре полузащиты. Стоимость этого футболиста британцы оценивают в 50 миллионов евро.

Бакамбу может стать одноклубником Черышева

«Валенсия» хочет арендовать у клуба «Бэйцзин Гоань» 27-летнего нападающего Седрика Бакамбу, сообщает France Football. Ранее конголезец выступал в Испании за «Вильярреал», из которого прошлой зимой перешел в китайскую команду. В 2018-м Бакамбу сыграл за пекинцев 23 матча в суперлиге, забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач.

Когда же откроется зимнее трансферное окно?

Во многих европейских лигах клубы смогут регистрировать новичков уже с первого дня 2019 года. Однако так будет далеко не везде. Например, в России зимнее трансферное окно откроется 23 января. (Александр Бобров).

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