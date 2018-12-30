«Выхожу с “Бернабеу” и понимаю, что у меня проблемы»
Душевное интервью со спортивным фотографом. Про ляхи Роберто Карлоса, кражи в Бразилии и коллегу, который прибухнул.
Душевное интервью со спортивным фотографом. Про ляхи Роберто Карлоса, кражи в Бразилии и коллегу, который прибухнул.
Где только мы не ищем героев для интервью, иногда даже на других континентах. До некоторых героев тяжело добраться. При этом не всегда и не сразу замечаем тех, кто рядом. Хотя рассказать они могут побольше многих.
Спортивный фотограф Александр Сафонов 11 лет работает на «Чемпионате». Вы наверняка видели его снимки на сайте, а мы зовём его просто — дядя Саша. За богатую фотографическую карьеру у него накопилась масса удивительных историй о футболе. Но прежде чем перейти к «Реалу» и Сёмину, мы вспомнили, с чего всё начиналось.
— Я поздно пришёл в профессию, потому что 17 лет работал
— Вы начали снимать не спорт?
— Неожиданно предложили фотографировать солдат в войсковых частях. Я ответил, что не особо умею. Мне сказали: «Снимать портреты легко». Я взялся, и это начало приносить колоссальные деньги. Просто сумасшедшие!
— Сколько?
— В НИИ я зарабатывал 350−400 рублей. А тут 3−4 тысячи!
— Это при стоимости машины…
— 5500 рублей стоила первая модель «Жигулей». Хотя их можно было достать только по записи. В общем, с 1985 по 1991 год в будни работал в НИИ «Восход», а в субботу и воскресенье снимал солдат. Вскоре позволил себе японский аппарат Minolta за 9 тысяч рублей. Он у меня до сих пор хранится.
— Как занялись спортивной фотографией?
— 1991 год. Путч. В Москве войска. Я снимал происходящее у Белого дома, просто потому что эпохальное событие. Познакомился с журналистами. В том числе с
— А как же НИИ?
— Уволился. Мы там уже год как играли в настольный теннис целыми днями. Остались только огромные залы, в которых уже не было машин. Другие сотрудники выпивали, поскольку спирт продолжал приходить. Так что я действительно хотел устроиться фотографом. Пришёл устраиваться в «Новую», и в тот вечер нужно было ехать на домашний матч «Торпедо» на Восточную. Никто не хотел снимать футбол, а я сказал: «Готов забрать весь спорт на себя». Меня тут же взяли, хотя у меня не было опыта работы спортивным журналистом.
— Потом вас позвали в «Гудок»?
— Да. В конце 1992 года я снимал на свою Minolta, а мне пообещали полный комплект Nikon. Объективы, которых у меня никогда в жизни не было! Для футбола — супер. Плюс зарплата стабильная. Тогда ещё было МПС (Министерство путей и сообщения), а не РЖД. Все съёмки футбольного «Локомотива» на мне. Можно было попасть и на хоккейный «Локомотив» в Ярославле. Хотя приходилось снимать и производство, и социалку, связанную с железной дорогой. Тогда я понял истину, которой придерживаюсь до сих пор. В работе фотографа любая съёмка идёт в плюс. Вообще любая. Одна учит работать со светом, другая — с перспективой, третья — подбирать планы…
— Сейчас фотографии с матча передаются и публикуются за пару секунд. А как было раньше?
— В «Гудке» могло занять месяц. Пока приеду из командировки, проявлю и напечатаю снимки, потом редакционный совет отбирает.
— Что не публиковали?
— Тогда фотография требовалась эстетичная. Сломанная нога футболиста с торчащей костью, скорее всего, не прошла бы.
— Ваш первый выезд на футбол?
— 1998 год. От «Советского спорта» поехал на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Спартак». Причём сначала съездил с
— Как так?
— Иначе я не успевал передаться в номер до того, как газету отправляли в типографию.
— Как отправляли снимки?
— Брал с собой бочки, химию, сканер, размером с коробку для кроссовок, — тяжёлая штука. Накануне матча я сходил на тренировку и с секундомером шёл пешком до отеля. Засекал, сколько пройдёт времени, пока сдам жилетку, отсканирую кадры в отеле и передамся. Вот и вышло, что на матче работаю 11 минут. В день игры поставил будильник. Как только прозвенел, я собрался и ушёл со стадиона.
— Что успели снять?
— Роберто Карлоса — потрясла толщина его ног. Так вот, сдаю жилетку, выхожу со «Сантьяго Бернабеу» и понимаю, что у меня проблемы.
— Что случилось?
— Парковка огорожена, и сквозь неё не пройдёшь. Все мои замеры оказались бессмысленными. Пришлось бежать с аппаратурой. Влетаю в отель — один лифт не работает, а из второго выгружают
— Успели отправить?
— Я понял, что если буду сушить кадры, то в номер точно ничего не передам. А это две недели в Сочи и ещё 7 дней в
— А самая запоминающаяся командировка в вашей жизни?
— 1999 год. Белград. Тоже Лига чемпионов. «Партизан» — «Спартак» сразу после бомбардировок. Помню, Романцеву предлагали перенести матч. Его желания было бы для этого достаточно, но тренер
— Представляем, как тогда встречали русских в Сербии.
— За день до игры я решил проведать дорогу до стадиона. Навигаторов же не было. Мне сказали: «Найдёшь на улице
— Помогли найти дорогу?
— Меня довели до остановки и начали всем рассказывать: «Вот журналист из России. Ему на стадион». Посадили в автобус. Хотел купить билет, говорят: на тебя уже взяли. Кто купил — без понятия. Мужик сказал: «Когда я выйду, тебе — через одну». В результате он бросил свои дела, вышел вместе со мной и довёл до арены.
— На стадионе такое же гостеприимство?
— Это невероятно! Сотрудник стадиона сказал: «Что ж ты без аппаратуры? Привози сегодня, а то завтра будет много суеты. Чтобы не боялся за камеру, мы её положим в шкаф, а рядом будет дежурить девушка. Ей всё равно, где сидеть». Девочка, кстати, симпатичная. Около 19 лет. Мы с ней потом разговорились. Поразили её рассказы о бомбардировках. Оказывается, когда Белград бомбили, в центре города устраивали концерты на открытом воздухе. Много подсвечивали. Все жители города собирались. Даже мамы с колясками.
— Прямо во время бомбёжки?
— Да. Чтобы с самолётов видели: тут мирное население, здесь бомбить не надо. И вот огромное количество людей, музыка, а вокруг сплошные взрывы —
— Тяжело работать в городе, пережившем бомбежку?
— Связь была ужасная: «виу-виу,
— Обратно добирались без проблем?
— «Спартак» выиграл. Выхожу со стадиона. Иду через парк. Вокруг собирается
— Бывало, чтобы техника ломалась во время съёмки?
— Да. Когда я работал в издании «Весь хоккей», который позже стал «Футбол+Хоккей», у меня была цифровая камера Canon. Подвернулась халтура — поснимать на корпоративе. Все садятся на кораблик. Мы отплываем по
— Малиновые пиджаки?
— Тёмные. Зато цепочки золотые, манера говорить своеобразная: «Проблема
— Оборудование стоит огромных денег. Вас не пытались ограбить?
— Мне, слава богу, повезло. А вот с чешским коллегой приключилась история. Это был 1998 год, чемпионат мира по хоккею в Цюрихе. Мы жили в гостинице вместе с Михалом. Сборная Чехии выиграла бронзу, и он пошёл в раздевалку. А оттуда двинул праздновать дальше. Утром выходим из гостиницы, а он нам навстречу бежит — борода всклокочена, лица на человеке нет. Кричит: «Сашка-а-а,
— Что?
— Он нам по приезде хвастался, что
— Мы слышали, что в Бразилии на ЧМ-2014 действительно крали оборудование.
— Я вообще спокойно ходил по Копакабане, снимал обдолбанных аргентинцев, чуть ли не наступал на них. Меня только пивом угощали. Никаких проблем. Хотя фотографов Reuters нагрели прилично. За день до них мы на том же месте у «Мараканы» припарковали машину. Коллега меня просил открыть багажник, чтобы переодеться — я ему не разрешил, чтобы никто ничего не увидел. А ребята из Reuters, наоборот, открыли, переоделись и ушли кофе пить. У них в багажнике было пять «пеликанов» (чемоданы с техникой). Вернулись — пусто.
— Сколько стоит чемодан одного фотографа?
— Около двух «лимонов» рублей. Две камеры и три объектива. Вообще, поездка в Бразилию получилась удивительной — самая неподготовленная из всех.
— В каком плане?
— Прилетели в
— Долго же вы ехали эти 70 километров.
— Мы быстро получили машину — маленькая «реношка», но бойкая. Сели, а навигатора нет. Я ведь ещё про страну ничего не почитал. Едем, значит. Первая засада — платная дорога.
— И как разобрались?
— В итоге девушка нам сказала: «Проезжайте так, я передам — вас пропустят». Мы сели, едем дальше. Раз — ещё один шлагбаум. У меня уже паника, но тут уже мужик выбегает и машет — мол, проезжайте сюда. Не обманула — через все пункты просвистели.
— Лихо.
— В Кампинас приехали к полуночи. Но карта у меня была только до этого города, а дальше — всё. К тому же, как выяснилось, речь шла не про город Кампинас, а про региончик. Пришлось спрашивать у таксистов. Один начал на португальском объяснять, а
— А за рулём только вы?
— Да. На следующей день перед тренировкой заехал на заправку. Ко мне выбегает мужичок и с радостным видом спрашивает: «Этанол?». Я ему в ответ: «Этанол». Он открывает бачок и начинает лить. А я читаю: «Газолин, этанол…». Спрашиваю у коллеги: «Что такое газолин?». Он, не отрываясь от компьютера: «Бензин». Тут у меня наступил ступор —
— Завели?
— Да. И опять этот запах, будто
— Попадали
— Однажды на хоккее мне шайбой зарядили по бленду (козырёк фотоаппарата. — Прим. «Чемпионата»), но ничего серьёзного. А моему коллеге на Кубке Содружества так попали мячом в камеру, что он упал. Мы его только подхватить успели. Помню, это был
— Есть футболисты или тренеры, которых тяжело снимать?
— Кононова — он как замороженная рыба. А эмоционального Юрия Палыча — просто наслаждение. Разница колоссальная. Кононова можно
— Вам
— Нет. Помните бойню в Варшаве на Евро-2012, когда местные напали на наших? Я тогда побежал на мост в эпицентр событий. Там, кстати, увидел хулиганов, которые к этой драке явно готовились. Они были в капах, с перебинтованными запястьями, в шортах, чтобы было удобно. Это точно не спонтанное столкновение. Я подошёл к одной из таких польских групп и начал снимать. В
— Неужели не было страшно?
— Честно — нет. Потом уже, когда начал осмысливать, понял: прилетело бы мне знатно. Вот тогда стало страшно. А во время работы об этом даже не думал.
— Самое неожиданное место, откуда приходилось снимать?
— Из машины на футбольном поле.
— Это как? Разве можно припарковать автомобиль внутри стадиона?
— Можно. Матч «Спортакадемклуб» — «Торпедо-ЗИЛ». Стадион имени Сталина был окружён Черкизовским рынком, который тогда вовсю работал. Для меня загадка, как арена оставалась действующей. Я москвич в третьем поколении, но вообще не слышал об этом стадионе. Начал гуглить — оказалось, в Измайлово. Навигатор привёл меня к рынку. Сделал круг и снова упёрся в шлагбаум. Спросил у охранника: «Дружище, мне бы на футбол». Он говорит: «Заезжай и прямо». Еду, а вокруг индейцы с тюками бегают, банк, столовая, парикмахерская… Целый мир. Наконец увидел стадион и очередного охранника на посту. Проехал второй шлагбаум и понял, что стою между первым и вторым ярусом трибун!
— Что?!
— Вот так. Справа и слева машины стояли, но мне стрёмно стало, поэтому вернулся к охраннику и спросил: как бы мне в другом месте встать. Он ответил: «Объедешь вот так, доберёшься до серых ворот, постучишь и скажешь, что тебя послал такой-то». Поехал и опять непонятно куда попал: склады, люди бегают с телегами, словно рикши. Шанхай
— Сейчас такого не встретить.
— Это точно. На трибунах сидели одни местные индейцы, у них
— Приходилось наталкиваться на свои фотографии в неожиданных местах?
— Да, в 2005-м. Я тогда работал в журнале «Весь хоккей». Мы поехали с семьёй в IKEA, бродили по интерьерам комнат. В