Два российских футбольных клуба могут провести учебно-тренировочные сборы в Крыму
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Два футбольных клуба из России могут провести
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Два футбольных клуба из России могут провести
«У нас есть подтверждение, что две российские команды проведут
Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на Российский футбольный союз (РФС)
Без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован летом 2015 года.