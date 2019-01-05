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14:42 (мск), источник: ТАСС

Два российских футбольных клуба могут провести учебно-тренировочные сборы в Крыму

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Два футбольных клуба из России могут провести учебно-тренировочные сборы в Крыму. Об этом сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

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«У нас есть подтверждение, что две российские команды проведут учебно-тренировочные сборы в Крыму. В данный момент я не буду разглашать какие именно, однако после событий, связанных с участием российских клубов в товарищеских турнирах, не могу сказать не отзовут ли они свои заявки. Все прекрасно понимают, что можно приехать, но потом есть риск того, что придется отчитываться перед инстанциями, почему сборы были проведены в Крыму, а не в условной Турции», — сказал Ветоха.

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Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на Российский футбольный союз (РФС) из-за участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в турнире на территории Крыма. В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что получили от ФИФА запрос по поводу выступления команд. Позже Ветоха в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что КФС не получал никаких уведомлений по данному поводу.

Без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован летом 2015 года.

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