«Зенит» интересуется двумя голландцами, Диарра собирается попрощаться с футболом. Трансферы и слухи
Становится все жарче.
Становится все жарче.
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Швеции
«Быки» усилили центр поля, чтобы компенсировать потерю Павла Мамаева, купив полузащитника полузащитника АИК Кристоффера Олссона. В 76 матчах за АИК Олссон забил 9 голов и сделал 14 голевых передач. В его активе также 5 матчей за сборную Швеции, в том числе 2 в последнем розыгрыше Лиги наций.
Паредес может оказаться в «Челси»
Лондонцы видят в полузащитнике «Зенита» замену Сеску Фабрегасу, который покинет клуб в ближайшее время. Единственной проблемой может стать высокая трансферная стоимость игрока. Недавно «Зенит» отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» о покупке аргентинца в размере 35 миллионов евро.
«Зенит» собирается вернуть Ригони
Руководство «Зенита» приняло решение отозвать из арены в «Аталанте» полузащитника Эмилиано Ригони. По информации аргентинских медиа,
«Зенит» интересуется двумя голландцами
Также питерцы рассматривают возможность приобретения одного из двух правых фланговых защитников с голландским паспортом. Речь идет о 22-летнем Джерри Сен Жюсте из «Фейенорда» и 23-летнем Рике Карсдорпе из «Ромы».
Переход Ананидзе в «Витесс» может сорваться
Полузащитника московского «Спартака» Джано Ананидзе хотел видеть в своей команде главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Но стороны не могут договориться
Диарра покинул «ПСЖ»
Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра расторг контракт с «Пари Сен-Жермен». В ближайшее время 33-летний футболист планирует завершить игровую карьеру. В «ПСЖ» его сначала попытались переубедить продолжить карьеру, а позднее предложили должность в структуре клуба. На это Диарра якобы ответил, что ему «не нужна фейковая работа».
Пато может вернуться в «Милан»
Бразилец Алешандре Пато может вернуться в «Милан»
«Дженоа» арендует Стураро у «Ювентуса» с правом выкупа
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро вернется в «Дженоа». 25-летний хавбек перешел в туринский клуб из генуэзского в 2015 году. «Дженоа» договорился об аренде Стураро до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа. По данным журналиста Ромео Агрести, сумма выкупа составит 10 млн евро.
«Арсенал» готов заплатить за Хамеса Родригеса 70 млн евро
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в АПЛ. Мюнхенский клуб, по слухам, не заинтересован в выкупе контракта колумбийца, потому Хамес летом 2019 года должен вернуться в «Реал». При этом в Мадриде также не рассчитывают на футболиста.