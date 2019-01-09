Театр мечты. Пять важнейших театральных постановок на футбольную тему

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«Красный лев»

Эта постановка была написана целиком под бешеных футбольных фанатов. Ну вы просто послушайте: в основе сюжета провинциальная, очень паршивая команда из числа полупрофессионалов, один из игроков которой имеет бурное и тёмное прошлое, но не теряет надежды выбиться в профессионалы (если что, имя Джейми Варди в момент написания сценария не знал примерно никто). Параллельно развиваются и футбольные, и личные драмы игроков — в этом спектакле сама игра в футбол тоже становится актёром.



Режиссёр Патрик Марбер ставит перед зрителями вопросы, которые мучают всех болельщиков команд низших дивизионов: зачем мы вообще ходим на матчи, зачем поддерживаем людей, которые живут через дорогу и есть ли у всего этого какая-то конечная цель? В общем, для тех, кто футболом не интересуется, эта постановка скорее попытка социального портрета. Удачная попытка.

«Вечер с Гари Линекером»

Лето 1990 года, Моника и Билл отдыхают на Ибице уже несколько дней, и у девушки накопились претензии. Она хочет потратить вечер на обсуждение отношений, но у Билла другие планы. Вечером сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира против ФРГ, Билл хочет нормально накидаться и увидеть, как любимая команда с Гари Линекером во главе будет бить ненавистных немцев. Пьеса об отношениях между мужчиной и женщиной, полная классического английского юмора, берёт фоном футбол — такого разворота прежде не было.



В телевизионной версии спектакля с камео выступает сам Линекер. Забавно, что спустя два десятка лет Гари взял в жену актрису.

«Тулл»

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Болтонский театр Octagon в 2013 году поставил удивительную по силе и трагичности историю Уолтера Тулла, первого темнокожего полевого игрока в истории профессионального футбола Англии. Тулл на стыке нулевых и 10-х годов XX века считался очень одарённым и умным игроком, который должен был стать одним из лидеров «Тоттенхэма», но сыграл за основу всего десяток матчей. Причиной были расистские оскорбления, с которыми игрок столичной команды сталкивался постоянно. Ему пришлось уехать в глухо провинциальный «Нортхэмптон», где он стал лидером, но на бытовом уровне продолжал сталкиваться с дискриминацией.

Прямо из клуба Тулла забрали в британскую армию и отправили на фронт Первой мировой войны, где футболист и погиб в 29 лет. Его тело так никогда и не было найдено. Его контракт с шотландским «Рейнджерс», который должен был начать действовать после войны, так и остался неподписанным.

«Игра»

Внимание: известный английский театральный сценарист Гарольд Брайхаус написал эту пьесу более века назад, и очень долго считалось, что после двух войн она безвозвратно утеряна. Оригинал сценария был найден уже в XXI веке в Канаде, и оказалось, что Брайхаус написал вещь абсолютно вне времени. Сюжет сосредоточен вокруг вымышленной команды «Блэктон Роверс», их звезды Джека Метерелла и семьи владельца клуба Остина Витворта. «Блэктон Роверс» сталкивается с финансовыми сложностями, которые вынуждают расставаться с лучшими игроками и любимцами болельщиков, участвовать в околокоррупционных схемах, а затем команда встаёт перед сложным моральным выбором, потому что ей предлагают сдать матч. Неизвестно, какой гениальный тролль придумал это, но на постановку в швейцарском театре в своё время был приглашён тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер.

«Зиггер Заггер»