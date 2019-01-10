Эрнандес остался в ЦСКА, Кудряшов попрощался с Казанью
Обзор трансферных новостей и слухов.
Обзор трансферных новостей и слухов.
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» подвел итоги зимней трансферной кампании — в это межсезонье состав самарцев на правах аренды пополнили полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, также к команде присоединился
Как отметил представитель руководства самарского клуба, «Крылья» совершили и несколько сделок «на выход»: команду покидают Йоан Молло, Надсон, Алан Чочиев, Евгений Башкиров и Олег Ланин, который возвращается в «Краснодар» из аренды.
ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Кампоамор, и пока команда находилась в воздухе, клуб объявил о продлении договора с нападающим Абелем Эрнандесом. Изначально сообщалось, что ЦСКА и уругваец заключили соглашение, рассчитанное на три года. И это при том, что форвард известен частыми травмами. С августа по декабрь
Ближе к зимнему перерыву ясность в этот вопрос внес президент армейцев Евгений Гинер. «Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали», — сказал он в интервью «Футболу России».
В четверг ЦСКА сообщил, что Эрнандес все же продолжит выступления за
По информации Fotomac, бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов решил не продолжать карьеру в чемпионате России. Ожидается, что его новым клубом станет занимающий второе место в чемпионате Турции «Трабзонспор». В ближайшее время 31-летний болгарин должен поставить подпись под контрактом, условия которого уже согласованы.
8 января хавбек в интервью «СЭ» заявил, что собирается определиться с клубом, в котором продолжит карьеру, в течение 10 дней. «Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. У меня несколько вариантов в России (сообщалось об интересе к игроку со стороны “Динамо” и “Рубина”. — Прим. “СЭ”). Подумаю и буду выбирать», — сказал Попов после расторжения контракта с
При этом Твиттер sportinside2013 утверждает, что у Попова, помимо озвученных вариантов, есть предложение от клуба из ОАЭ.
Казалось, что трансфер Адриена Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» — уже решенный вопрос. Но, по данным RMC Sport, сделке может помешать «Бавария» — мюнхенцы готовы купить хавбека уже зимой, тогда как «Барсе» был интересен вариант с переходом игрока на правах свободного агента — то есть после окончания сезона. «ПСЖ» вариант с «Баварией» выгоднее. Если
Одновременно с этим AS распространил информацию, что каталонцы уже договорились с «Аяксом» о трансфере полузащитника Френки де Йонга. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время, но он состоится в конце сезона. Сумма компенсации, которую получат амстердамцы, может составить 75 миллионов евро.
Продолжается эпопея с переходом в «Ювентус» полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмси. По информации Guardian, валлиец, чей контракт с лондонцами заканчивается этим летом, перейдет в итальянский
«Рубин» на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с защитником Федором Кудряшовым. Отмечается, что соглашение перестало действовать по соглашению сторон.
За «Рубин» игрок обороны выступал с лета 2017 года, проведя за это время 38 матчей во всех турнирах.
По данным журналиста Sky Italia Франческо Пьетреллы, «Уфа» в зимнее трансферное окно может арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Александра Зинченко, который в среду забил дебютный гол за «горожан». В английский
Армянский журналист Грач Хачатрян в Твиттере сообщил об интересе «Зенита» к полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну. При этом об условиях, которые петербургский клуб якобы готов предложить армянскому полузащитнику, он не написал ничего.