Эрнандес остался в ЦСКА, Кудряшов попрощался с Казанью

Массовая закупка «Крыльев»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» подвел итоги зимней трансферной кампании — в это межсезонье состав самарцев на правах аренды пополнили полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, также к команде присоединился экс-хавбек красно-белых Александр Самедов. Кроме того, из «Чертанова» в «Крылья» перешел нападающий Антон Зиньковский.

Как отметил представитель руководства самарского клуба, «Крылья» совершили и несколько сделок «на выход»: команду покидают Йоан Молло, Надсон, Алан Чочиев, Евгений Башкиров и Олег Ланин, который возвращается в «Краснодар» из аренды.

Второй шанс Эрнандеса

ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Кампоамор, и пока команда находилась в воздухе, клуб объявил о продлении договора с нападающим Абелем Эрнандесом. Изначально сообщалось, что ЦСКА и уругваец заключили соглашение, рассчитанное на три года. И это при том, что форвард известен частыми травмами. С августа по декабрь из-за череды повреждений южноамериканец принял участие всего в 9 играх во всех турнирах (2 гола, 1 голевая передача), тогда как команда провела 25 матчей.

Ближе к зимнему перерыву ясность в этот вопрос внес президент армейцев Евгений Гинер. «Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали», — сказал он в интервью «Футболу России».

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В четверг ЦСКА сообщил, что Эрнандес все же продолжит выступления за красно-синих. — Руководству армейского клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества, — говорится на официальном сайте клуба.

«Динамо» и «Ростов» упустили Попова?

По информации Fotomac, бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов решил не продолжать карьеру в чемпионате России. Ожидается, что его новым клубом станет занимающий второе место в чемпионате Турции «Трабзонспор». В ближайшее время 31-летний болгарин должен поставить подпись под контрактом, условия которого уже согласованы.

8 января хавбек в интервью «СЭ» заявил, что собирается определиться с клубом, в котором продолжит карьеру, в течение 10 дней. «Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. У меня несколько вариантов в России (сообщалось об интересе к игроку со стороны “Динамо” и “Рубина”. — Прим. “СЭ”). Подумаю и буду выбирать», — сказал Попов после расторжения контракта с красно-белыми.

При этом Твиттер sportinside2013 утверждает, что у Попова, помимо озвученных вариантов, есть предложение от клуба из ОАЭ.

Потеря Рабьо не страшна «Барсе»?

Казалось, что трансфер Адриена Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» — уже решенный вопрос. Но, по данным RMC Sport, сделке может помешать «Бавария» — мюнхенцы готовы купить хавбека уже зимой, тогда как «Барсе» был интересен вариант с переходом игрока на правах свободного агента — то есть после окончания сезона. «ПСЖ» вариант с «Баварией» выгоднее. Если сине-гранатовые не вступят в торги за Рабьо, тогда он окажется в Германии.

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Одновременно с этим AS распространил информацию, что каталонцы уже договорились с «Аяксом» о трансфере полузащитника Френки де Йонга. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время, но он состоится в конце сезона. Сумма компенсации, которую получат амстердамцы, может составить 75 миллионов евро.

Долгий переезд Рэмси в Турин

Продолжается эпопея с переходом в «Ювентус» полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмси. По информации Guardian, валлиец, чей контракт с лондонцами заканчивается этим летом, перейдет в итальянский топ-клуб на выгодных условиях — его соглашение со «старой синьорой» будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит 8 миллионов евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду. При этом, как утверждает Sky Sports, Рэмси может пройти медобследование для перехода в «Юве» уже в это воскресенье — 13 января.

Короткой строкой

«Рубин» на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с защитником Федором Кудряшовым. Отмечается, что соглашение перестало действовать по соглашению сторон.

За «Рубин» игрок обороны выступал с лета 2017 года, проведя за это время 38 матчей во всех турнирах.

По данным журналиста Sky Italia Франческо Пьетреллы, «Уфа» в зимнее трансферное окно может арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Александра Зинченко, который в среду забил дебютный гол за «горожан». В английский топ-клуб украинский хавбек перешел в 2016 году именно из башкирской команды. При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, поздравляя Зинченко с мячом в ворота «Бертона» (9:0) в полуфинале Кубка лиги, сказал, что игроку лучше отправиться в аренду либо в «Барселону», либо в «Реал».