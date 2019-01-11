Московская федерация футбола выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Ранее сообщалось, что кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинул ряд региональных федераций, а также Российская премьер-лига.
В четверг Дюков направил в РФС письмо с согласием баллотироваться на пост президента организации.
«Час назад завершилось общее собрание членов Московской федерации футбола, на котором присутствовали 65 человек. Официально выдвинули на должность президента РФС Александра Дюкова, других кандидатур мы не рассматривали», — заявил Анохин.
«Обсуждали общие позиции и мои переговоры с Александром Валерьевичем (Дюковым), — продолжил Анохин. — Я высказал мнение, что мне импонирует его позиция по развитию детско-юношеского футбола, по развитию футбола в регионах и конкретно — в Москве. Безусловно, Дюков — управленец высокого уровня, у него есть желание поднять и вывести наш футбол на серьезный мировой уровень. Самое главное — он понимает, что необходимо развивать базу нашего российского футбола, а именно — детско-юношеский футбол, реорганизовать футбол в низших лигах и реорганизовать массовый футбол».
Пост президента РФС остался вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля, до этого момента исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.