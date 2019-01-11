Московская федерация футбола выдвинула Дюкова на пост президента РФС

«Обсуждали общие позиции и мои переговоры с Александром Валерьевичем (Дюковым), — продолжил Анохин. — Я высказал мнение, что мне импонирует его позиция по развитию детско-юношеского футбола, по развитию футбола в регионах и конкретно — в Москве. Безусловно, Дюков — управленец высокого уровня, у него есть желание поднять и вывести наш футбол на серьезный мировой уровень. Самое главное — он понимает, что необходимо развивать базу нашего российского футбола, а именно — детско-юношеский футбол, реорганизовать футбол в низших лигах и реорганизовать массовый футбол».