Федерация футбола РСО-Алания выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинул ряд региональных федераций, а также Российская премьер-лига. В четверг Дюков направил в РФС письмо с согласием баллотироваться на пост президента организации.

«Федерация футбола Республики Северная Осетия — Алания приняла решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза», — сказал Зазроев.

Он отметил, что с пониманием относится к решению депутата Государственной думы РФ Валерия Газзаева не баллотироваться на пост главы организации. «Перед новогодними праздниками слышал, что Валерий Георгиевич собирался подавать свою кандидатуру на пост главы РФС, однако в данный момент кандидат один. Мы с пониманием относимся к данному решению», — добавил собеседник ТАСС.