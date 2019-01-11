Федерация футбола РСО-Алания выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Ранее сообщалось, что кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинул ряд региональных федераций, а также Российская премьер-лига. В четверг Дюков направил в РФС письмо с согласием баллотироваться на пост президента организации.
«Федерация футбола Республики Северная Осетия — Алания приняла решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза», — сказал Зазроев.
Он отметил, что с пониманием относится к решению депутата Государственной думы РФ Валерия Газзаева не баллотироваться на пост главы организации. «Перед новогодними праздниками слышал, что Валерий Георгиевич собирался подавать свою кандидатуру на пост главы РФС, однако в данный момент кандидат один. Мы с пониманием относимся к данному решению», — добавил собеседник ТАСС.
Пост президента РФС остался вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля, до этого момента исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.