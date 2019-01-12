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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» готов отдать за Паредеса 30 миллионов, Юсупов возвращается в «Динамо»

Самые громкие трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Монако» объявил о переходе Фабрегаса и отказался от Венкера

Полузащитник Сеск Фебрегас стал одноклубником Александра Головина. 31-летний футболист подписал с «Монако» контракт, рассчитанный до июня 2022 года. В нынешнем сезоне Фабрегас отыграл 16 матчей за «Челси», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Что же касается экс-полузащитника «Динамо» Вильяма Венкера, то его во французском клубе не будет. Футболист провалил медицинское обследование, сообщил официальный сайт «Монако». На днях монегаски объявили об аренде игрока, однако обследование выявило у него травму левой ноги.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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«Зенит» предложил 16 миллионов евро за защитника «Бенфики»

Как сообщает A Bola, «Зенит» готов потратить 16 миллионов евро на левого защитника лиссабонцев Алехандро Гримальдо. Однако «Бенфика», скорее всего, ответит отказом, так как рассчитывает выручить за футболиста не менее 30 миллионов. Также известно, что в контракте игрока прописана сумма неустойки в размере 60 миллионов евро. В текущем сезоне испанец сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал столько же результативных передач.

Юсупов сменит «Ростов» на «Динамо»

По данным «СЭ», полузащитник Артур Юсупов расторг контракт с «Ростовом» по согласию сторон и в ближайшее время подпишет 2-летнее соглашение с «Динамо». 29-летний футболист уже выступал за московский клуб в 2009—2015 годах. В сезоне-2018/19 Юсупов сыграл за «Ростов» 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

«Челси» дает «Зениту» 30 миллионов евро за Паредеса

«Челси» готов заплатить 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса, сообщил в своем Твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, лондонцы очень заинтересованы в трансфере, а сам игрок хочет покинуть Россию. Предполагается, что аргентинец подпишет контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

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Ранее уже сообщалось, что «Челси» близок к приобретению 24-летнего футболиста. Клуб планирует взять его на замену Сеску Фабрегасу, который отправился в «Монако». В текущем сезоне Паредес принял участие в 22 матчах «Зенита», забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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Защитник «Ливерпуля» Морено будет играть в России?

Испанский защитник Альберто Морено, у которого летом заканчивается контракт с «Ливерпулем», может оказаться в чемпионате России.

Как сообщает Estadio Deportivo, футболист хочет вернуться в Испанию, в «Севилью», воспитанником которой является. Однако пока ни один испанский клуб не выразил заинтересованность в услугах игрока.
Морено уже получил предложения из Италии, России и Турции. Представители двух последних стран представили испанцу весьма выгодные условия. Сам игрок не исключает переезда в Серию А. В сезоне-2018/19 Морено сыграл всего 5 матчей за «Ливерпуль» и уже выступил с критикой в адрес главного тренера Юргена Клоппа.

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