«Зенит» может приобрести Акунью, «Челси» выбирает клуб для Мораты
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Как сообщает Goal.com, «Зенит» не согласен продавать полузащитника Леандро Паредеса в «Челси» меньше чем за 40 миллионов евро. В приобретении аргентинского футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, который видит в Паредесе идеальную замену Сеску Фабрегасу, перешедшему в «Монако». Контракт 24-летнего игрока с
В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Возможно, часть денег от трансфера Паредеса «Зенит» сможет потратить на усиление левого края защиты. Одним из вариантов для петербургского клуба стал аргентинец Маркос Акунья, выступающий за «Спортинг». «Зенит» входит в число клубов, которые интересуются Акуньей, — приводит РИА Новости слова агента игрока Пабло дель Рио. Трансфер 27-летнего защитника может обойтись российскому клубу в 18−20 миллионов евро.
«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым. 29-летний футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Ранее полузащитник расторг контракт с «Ростовом». Юсупов уже защищал динамовские цвета с 2009 по 2015 год, проведя за
Нападающий «Челси» Альваро Мората в скором времени может подписать контракт с мадридским «Атлетико», сообщает Marca. Ради перехода в новый клуб испанец даже готов пойти на понижении зарплаты — сейчас он получает 9 миллионов евро. Согласно информации Daily Mail, в форварде также заинтересованы «Барселона», «Севилья» и «Бавария». В текущем сезоне 26-летний Мората сыграл в 24 матчах и забил девять голов.
Бывший нападающий «Локомотива» Майкон, ставший свободным агентом, продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Минейро».
Клуб, который искал скоростного нападающего, заключил с игроком соглашение до декабря 2021 года.
На днях 28-летний футболист заявил «СЭ», что не против вернуться в «Локомотив», если поступит предложение. До расторжения контракта с «Антальяспором» Майкон сыграл за турецкий клуб 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу в сезоне-2018/19.
Французский клуб готов расстаться с полузащитником Адриэном Рабьо в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро, сообщает Paris United. Контракт 23-летнего игрока с клубом истекает через полгода. Интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм», «Барселона», «Бавария» и «Челси». Известно, что француз потребует зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
В сезоне-2018/19 Рабьо принял участие в 20 матчах «ПСЖ», забил два мяча и сделал две голевых передачи.