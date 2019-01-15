«Зенит» может приобрести Акунью, «Челси» выбирает клуб для Мораты

Источник: Reuters

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«Зенит» просит за Паредеса 40 миллионов и может приобрести защитника «Спортинга»

Как сообщает Goal.com, «Зенит» не согласен продавать полузащитника Леандро Паредеса в «Челси» меньше чем за 40 миллионов евро. В приобретении аргентинского футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, который видит в Паредесе идеальную замену Сеску Фабрегасу, перешедшему в «Монако». Контракт 24-летнего игрока с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Возможно, часть денег от трансфера Паредеса «Зенит» сможет потратить на усиление левого края защиты. Одним из вариантов для петербургского клуба стал аргентинец Маркос Акунья, выступающий за «Спортинг». «Зенит» входит в число клубов, которые интересуются Акуньей, — приводит РИА Новости слова агента игрока Пабло дель Рио. Трансфер 27-летнего защитника может обойтись российскому клубу в 18−20 миллионов евро.

Юсупов вернулся в «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым. 29-летний футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Ранее полузащитник расторг контракт с «Ростовом». Юсупов уже защищал динамовские цвета с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив восемь мячей. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах, забил один мяч и отдал две голевых передачи.

«Челси» отпустит Морату в «Атлетико»?

Нападающий «Челси» Альваро Мората в скором времени может подписать контракт с мадридским «Атлетико», сообщает Marca. Ради перехода в новый клуб испанец даже готов пойти на понижении зарплаты — сейчас он получает 9 миллионов евро. Согласно информации Daily Mail, в форварде также заинтересованы «Барселона», «Севилья» и «Бавария». В текущем сезоне 26-летний Мората сыграл в 24 матчах и забил девять голов.

Экс-форвард «Локо» Майкон перешел в «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий «Локомотива» Майкон, ставший свободным агентом, продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Минейро».

Клуб, который искал скоростного нападающего, заключил с игроком соглашение до декабря 2021 года.

На днях 28-летний футболист заявил «СЭ», что не против вернуться в «Локомотив», если поступит предложение. До расторжения контракта с «Антальяспором» Майкон сыграл за турецкий клуб 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу в сезоне-2018/19.

«ПСЖ» оценил Рабьо в 15 миллионов и ждет покупателей

Французский клуб готов расстаться с полузащитником Адриэном Рабьо в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро, сообщает Paris United. Контракт 23-летнего игрока с клубом истекает через полгода. Интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм», «Барселона», «Бавария» и «Челси». Известно, что француз потребует зарплату в размере 10 миллионов евро в год.