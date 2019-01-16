Членов исполкома Российского футбольного союза будут избирать единым списком

Выборы нового президента и исполкома РФС пройдут 22 февраля. Единственным кандидатом на пост главы организации будет председатель совета директоров «Зенита» Александра Дюков, который был зарегистрирован в среду.
«Зарегистрирован единый список кандидатов членов исполкома. За членов исполкома будут голосовать единым списком, — сказал Фатов. — Зарегистрирован также кандидат, не включенный в единый список — это Виктор Горлов».
«Что касается квоты члена исполкома для председателя судейского комитета и председателя комитета по маркетингу, избирком будет принимать решение о регистрации кандидатов в день конференции», — добавил он.
Ранее сообщалось, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги выдвинуло в состав исполкома РФС кандидатуры президента «Краснодара» Сергея Галицкого, президента ЦСКА Евгения Гинера и владельца «Спартака» Леонида Федуна. Позднее о подаче заявок на переизбрание ТАСС сообщили председатель судейского комитета РФС Николай Левников и президент Союза ветеранов футбола, председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.