Членов исполкома Российского футбольного союза будут избирать единым списком

Источник: РИА "Новости"

Выборы нового президента и исполкома РФС пройдут 22 февраля. Единственным кандидатом на пост главы организации будет председатель совета директоров «Зенита» Александра Дюков, который был зарегистрирован в среду.

«Зарегистрирован единый список кандидатов членов исполкома. За членов исполкома будут голосовать единым списком, — сказал Фатов. — Зарегистрирован также кандидат, не включенный в единый список — это Виктор Горлов».

«Что касается квоты члена исполкома для председателя судейского комитета и председателя комитета по маркетингу, избирком будет принимать решение о регистрации кандидатов в день конференции», — добавил он.