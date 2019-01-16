Соперника Дюкова не зарегистрировали в РФС из-за проблем с документами
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший министр спорта Ульяновской области,
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший министр спорта Ульяновской области,
Кузьмин ранее сообщал РИА Новости, что сдал свои документы в РФС и заручился поддержкой пяти членов союза.
В среду было объявлено, что избирком зарегистрировал лишь одного кандидата — председателя совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Дюкова.
«Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули. Поэтому меня не зарегистрировали», — сказал Кузьмин по телефону.