Соперника Дюкова не зарегистрировали в РФС из-за проблем с документами

«Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули. Поэтому меня не зарегистрировали», — сказал Кузьмин по телефону.