Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
14:04 (мск), источник: Р-Спорт

Соперника Дюкова не зарегистрировали в РФС из-за проблем с документами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин сообщил корреспонденту РИА Новости, что его не смогли зарегистрировать для участия в выборах президента Российского футбольного союза (РФС) из-за того, что одна из организаций, которая выдвигала его кандидатуру, неправильно оформила документы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кузьмин ранее сообщал РИА Новости, что сдал свои документы в РФС и заручился поддержкой пяти членов союза.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В среду было объявлено, что избирком зарегистрировал лишь одного кандидата — председателя совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Дюкова.

«Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули. Поэтому меня не зарегистрировали», — сказал Кузьмин по телефону.

 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы на 2 года
СМИ: Футболист «Зенита» согласовал условия контракта с «Челси»
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
РФС: Дюков является единственным кандидатом на пост президента
Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира
Игрок АПЛ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
«Зенит» расстался с защитником
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь