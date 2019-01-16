Прядкин, Федун и Галицкий вошли в число кандидатов в состав исполкома РФС
ТАСС, 16 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) зарегистрировал кандидатов в состав исполкома РФС. Об этом сообщает
ТАСС, 16 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) зарегистрировал кандидатов в состав исполкома РФС. Об этом сообщает
В единый список кандидатов вошли: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко,
Зарегистрированным кандидатом в состав исполкома РФС, не включенным в единый список кандидатов, стал Виктор Горлов.
Николай Левников и Денис Соловьев будут зарегистрированы в качестве кандидатов по специальным квотам в день проведения конференции, в случае, если будут занимать должности председателя судейского комитета РФС и председателя комитета РФС по маркетингу соответственно.
Выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме РФС по единому списку кандидатов перенесены на следующую конференцию, в связи отсутствием зарегистрированных кандидатов от соответствующих членов РФС.