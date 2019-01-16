Прядкин, Федун и Галицкий вошли в число кандидатов в состав исполкома РФС

Зарегистрированным кандидатом в состав исполкома РФС, не включенным в единый список кандидатов, стал Виктор Горлов.

Николай Левников и Денис Соловьев будут зарегистрированы в качестве кандидатов по специальным квотам в день проведения конференции, в случае, если будут занимать должности председателя судейского комитета РФС и председателя комитета РФС по маркетингу соответственно.