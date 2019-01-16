Колосков: ФИФА может не понравиться, что РФС никто не хочет возглавить

«Хорошо и плохо, когда один вариант. Хорошо, когда несколько кандидатов имеют возможность и талант возглавить такую организацию, как РФС. За ними большой руководящий опыт в футбольной, экономической деятельностях. Когда несколько таких человек собираются и идут соревноваться, то это всегда интересно. Каждый предлагает свои некие изюминки, потом выигравший претендент может забрать их себе. Это всегда интересно. На то они и выборы, чтобы выбирать лучшего из лучших. Когда такого вообще нет, то получается, что выборы без выборов. При этом мы пока никто не слышали и не читали, с какой программой Дюков пойдёт на выборы, что он конкретно предлагает, что менять. Понятно, что человек не с улицы пришёл, а с богатым опытом. Он для футбола не посторонний человек и знает все проблемы. Другое дело, как это будет воспринято ФИФА и УЕФА, когда у нас выборы без выборов. Могут начаться вопросы, которые вы мне задаёте. Но можно чётко ответить, что никакого административного ресурса не было, потому что его выдвигать начали сразу, как только он объявил о желании баллотироваться. Его поддержали наши федерации. ФИФА может не понравиться, что такую мощную организацию никто не хочет возглавить. Такого не бывает, я вспоминаю свои выборы, там было не меньше трёх кандидатов. Доходило даже до семи. В последнее время интерес к этой процедуре упал, видимо, не всем нравится это место, не все хотят попасть в такой костёр. Тем более после чемпионата мира, когда сделай что не так, и ты тут же можешь превратиться в изгоя. Поэтому мало кто хочет рисковать», — цитирует Колоскова телеканал «360».