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15:11 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Одной из задач Дюкова может стать создание системы управления РФС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работа над созданием эффективной системы управления в российском футболе может стать одной из главных задач для единственного кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Такое мнение ТАСС высказал и. о. президента РФС, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок кандидатов на участие в выборах президента организации был завершен 13 января. Процедура регистрации претендентов на участие в выборах закончилась 16 января.

«Думаю, акцент будет сделан на создании системы управления в российском футболе от регионов, низших дивизионов до уровня национальной сборной. Многие заблуждаются, что президент РФС ассоциируется с национальной сборной, сборная — это айсберг всего футбола, — сказал Прядкин. — Самое главное, что делается внизу, оттуда идут и все самородки. Сейчас очень здорово работают академии высшего дивизиона, элита, есть детские региональные школы, не надо забывать, в каком состоянии нам это все досталось, и он [Дюков] знает, что делать».

Ранее Дюков неоднократно говорил о том, лимит на легионеров нужно отменить.

«Я не думаю, что Александр Валерьевич начнет свою работу с каких-то резких изменений. Знаю, что он человек креативный, не забывайте, что он руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний, где на его предприятии порядка 70−80 тыс. работников. Не думаю, что он начнет “косить” по живому: он внимательно все изучит. Он член исполкома достаточно давно и те решения принимались, в том числе и при его участии», — подчеркнул Прядкин.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

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