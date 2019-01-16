Прядкин: Одной из задач Дюкова может стать создание системы управления РФС

Источник: РИА "Новости"

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок кандидатов на участие в выборах президента организации был завершен 13 января. Процедура регистрации претендентов на участие в выборах закончилась 16 января.

«Думаю, акцент будет сделан на создании системы управления в российском футболе от регионов, низших дивизионов до уровня национальной сборной. Многие заблуждаются, что президент РФС ассоциируется с национальной сборной, сборная — это айсберг всего футбола, — сказал Прядкин. — Самое главное, что делается внизу, оттуда идут и все самородки. Сейчас очень здорово работают академии высшего дивизиона, элита, есть детские региональные школы, не надо забывать, в каком состоянии нам это все досталось, и он [Дюков] знает, что делать».

Ранее Дюков неоднократно говорил о том, лимит на легионеров нужно отменить.

«Я не думаю, что Александр Валерьевич начнет свою работу с каких-то резких изменений. Знаю, что он человек креативный, не забывайте, что он руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний, где на его предприятии порядка 70−80 тыс. работников. Не думаю, что он начнет “косить” по живому: он внимательно все изучит. Он член исполкома достаточно давно и те решения принимались, в том числе и при его участии», — подчеркнул Прядкин.