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19:04 (мск), источник: ТАСС

Крытый футбольный стадион планируют построить в Брянске по проекту «Спорт — норма жизни»

ТАСС, 17 января. Крытый футбольный стадион планируют построить в Брянске по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», входящему в нацпроект «Демография». Ориентировочная сумма затрат составит порядка 475 млн рублей, стадион станет базой для развития детского футбола в регионе, рассказал ТАСС начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев.

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«Этот стадион предназначается для футбольной школы брянского “Динамо”, она имеет хорошие традиции обучения, там работают 20 тренеров. Сейчас численность детей, занимающихся в школе, составляет порядка тысячи человек. Естественно, с появлением крытого манежа возможности школы расширятся», — сказал Корнеев.

Строительство крытого футбольного стадиона в Брянске запланировано Минспортом РФ по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». «По предварительным данным, затраты на проект составят около 475 млн рублей, в основном это средства из федерального бюджета, софинансирование со стороны региона будет незначительным — около 1%. Начало строительства запланировано на 2021 год», — отметил собеседник агентства.

Возвести крытый стадион планируется на территории бывшего аэропорта в Советском районе областного центра. «Размеры футбольного поля составят 120 на 90 метров, оно будет с искусственным покрытием, под трибунами разместятся раздевалки, подсобные и другие помещения. В целом характеристики манежа позволят принимать матчи чемпионата уровня Российской премьер-лиги», — добавил Корнеев.

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