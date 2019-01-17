Крытый футбольный стадион планируют построить в Брянске по проекту «Спорт — норма жизни»

«Этот стадион предназначается для футбольной школы брянского “Динамо”, она имеет хорошие традиции обучения, там работают 20 тренеров. Сейчас численность детей, занимающихся в школе, составляет порядка тысячи человек. Естественно, с появлением крытого манежа возможности школы расширятся», — сказал Корнеев.
Строительство крытого футбольного стадиона в Брянске запланировано Минспортом РФ по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». «По предварительным данным, затраты на проект составят около 475 млн рублей, в основном это средства из федерального бюджета, софинансирование со стороны региона будет незначительным — около 1%. Начало строительства запланировано на 2021 год», — отметил собеседник агентства.
Возвести крытый стадион планируется на территории бывшего аэропорта в Советском районе областного центра. «Размеры футбольного поля составят 120 на 90 метров, оно будет с искусственным покрытием, под трибунами разместятся раздевалки, подсобные и другие помещения. В целом характеристики манежа позволят принимать матчи чемпионата уровня Российской премьер-лиги», — добавил Корнеев.