Крытый футбольный стадион планируют построить в Брянске по проекту «Спорт — норма жизни»

«Этот стадион предназначается для футбольной школы брянского “Динамо”, она имеет хорошие традиции обучения, там работают 20 тренеров. Сейчас численность детей, занимающихся в школе, составляет порядка тысячи человек. Естественно, с появлением крытого манежа возможности школы расширятся», — сказал Корнеев.

Строительство крытого футбольного стадиона в Брянске запланировано Минспортом РФ по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». «По предварительным данным, затраты на проект составят около 475 млн рублей, в основном это средства из федерального бюджета, софинансирование со стороны региона будет незначительным — около 1%. Начало строительства запланировано на 2021 год», — отметил собеседник агентства.