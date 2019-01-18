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22:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: наказание в футболе за игру рукой может быть изменено

ТАСС, 18 января. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может пересмотреть наказание за случайную игру рукой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times.

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Источник: Reuters

Решение может быть принято на заседании IFAB, которое пройдет в марте в Абердине.

По информации британского издания, нарушение за случайную игру рукой будет наказываться лишь за пределами штрафной площади. Тем самым, пенальти может быть назначен лишь за умышленную игру в штрафной.

Возможное нововведение в правила должно исключить случайную игру рукой в нападении.

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