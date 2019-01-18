СМИ: наказание в футболе за игру рукой может быть изменено

Решение может быть принято на заседании IFAB, которое пройдет в марте в Абердине.

По информации британского издания, нарушение за случайную игру рукой будет наказываться лишь за пределами штрафной площади. Тем самым, пенальти может быть назначен лишь за умышленную игру в штрафной.