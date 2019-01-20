Дзюба может переехать в «Эвертон», «Челси» отпустит Азара за 100 млн евро. Трансферы и слухи дня
Все, что нужно знать воскресным утром.
Все, что нужно знать воскресным утром.
Готовьтесь: сага с Леандро Паредесом будет длиться всю зиму. Теперь фаворит за аргентинца «ПСЖ», сообщает L’Equipe. Медиа пишет, что «Зенит» хочет за главную цель чемпионов Франции уже 55 млн евро. От «Челси» питерцы хотели всего 40 млн.
В качестве альтернативы, как пишут французы, «ПСЖ» рассматривает Идриссу Гуйе из «Эвертона» (40 млн евро) и Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии» (25 млн).
RT внезапно выдал инсайд, что в Ливерпуле заинтересовались единственным оставшимся в «Зените» нападающим. Якобы, «Эвертон» рассматривает как трансфер, так и аренду Дзюбы, при это Артем может стать частью сделки, по которой один из игроков переедет из АПЛ в Питер.
Похоже на утку. В это трансферное окно, да и вообще Дзюба вряд ли
Fotomaç сообщает, что португальский нападающий «Локо» Эдер может оказаться в Стамбуле. По данным источника, переговоры уже идут, и сам футболист заинтересован в переходе в «Галатасарай». Кстати, 31-летний форвард не участвовал в последней тренировке «Локомотива».
ЦСКА уверенно раздает своих воспитанников. 20-летний правый защитник Иван Олейников находится на просмотре в «Балтике», его ровесник нападающий Тимур Пухов (забил за основу гол «Тюмени» в Кубке) — в литовском «Жальгирисе».
Раде Дугалич досрочно расторг контракт с «Енисеем» и перешел в
Marca пишет, что в Лондоне готовы отдать Эдена Азара «Реалу» не меньше, чем за 100 млн. Мадридцы хотят сбить цену на футболиста, который уже дважды отказался подписывать новый контракт с «Челси».
Тем временем, англичане близки к закрытию сделки по Гонсало Игуаину. По информации Football Italia, «Челси» заберет аргентинца в аренду на полгода за 9 млн евро. В соглашении футболиста будет прописана опция выкупа летом еще за 36 млн евро.
При этом выкуп станет обязательным при выполнении одного из условий: 1) «Челси» финиширует в тройке АПЛ, а Игуаин забьёт хотя бы один гол, 2) Игуаин забьет 15 голов в АПЛ или больше, 3) «Челси» выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее 5 мячей в турнире.
Боссы «Барсы» потребовали у полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо дать окончательный ответ насчет своего перехода. Как сообщает Mundo Deportivo, в «Барселоне» дали Рабьо еще неделю на размышления, после чего попытки оформить его трансфер будут прекращены.
Летом у 23-летнего игрока истекает контракт, и в «ПСЖ» готовы расстаться с ним сейчас. «Барселона» предложила Рабьо контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год.
Очередной молодой суперталант из «Бенфики» — нападающий Жоау Секейру. Correio da Manha пишет, что «Ливерпуль» пытался купить 19-летнего парня за 70 млн, но португальцы отказались. Интерес к Жоау также проявляют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселона» и «Монако», но все получили отказ.
Марко Арнаутович выбирает между двумя денежными мешками из Китая, а в Лондоне уже ищут австрийцу замену. Бомбардир «Торино» Андреа Белотти — отличный вариант, но за него придется заплатить около 60 млн евро, говорит Sky Italia. В 21 матче этого сезона итальянец забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
«Кардифф» купил одного из лучших бомбардиров Лиги 1, этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. За Эмилиано Салу из «Нанта» заплатили 20,5 млн евро. В этом сезоне аргентинец забил 12 голов в 19 матчах.