Вагнер Лав возвращается в Бразилию, Акунью не отпускают в «Зенит»
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в обзоре «СЭ».
Как стало известно «СЭ», «Лацио» намерен получить от «Зенита» 10 миллионов евро за 29-летнего полузащитника Милана Баделя. Питерцы проявляли интерес к хорвату летом прошлого года, когда тот был свободным агентом. Но футболист выбрал римскую команду, подписав четырехлетний контракт.
В этом сезоне Бадель провел в составе «Лацио» 11 матчей в серии А.
Вторым новичком команды Сергея Семака может стать защитник «Спортинга» Маркос Акунья. «Зенит» уже предложил лиссабонцам 20 миллионов евро. Однако португальцы не спешат соглашаться на продажу ключевого исполнителя и выдвинули ряд условий: сумма трансфера должна быть выше 20 миллионов, и выплатить ее нужно сразу, а не по частям. В сезоне-2018/19 Акунья провел 25 матчах, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.
Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав близок к расторжению контракта с турецким клубом, сообщает GloboEsporte.
Агенты игрока уверены, что в ближайшие дни 34-летний футболист станет свободным агентом. В таком случае первым претендентом на форварда будет «Коринтианс», который уже обговорил с Вагнером возможное возвращение.
Нападающий «Ниццы» в скором времени официально станет игроком «Марселя», сообщает L’Equipe. После длительных переговоров итальянец согласовал условия контракта. Ожидается, что в течение суток Балотелли расторгнет соглашение с «Ниццей», которое действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в 10 матчах чемпионата Франции, но не забил ни одного гола.
Нападающий «Челси» Альваро Мората перейдет в «Атлетико» на правах аренды, утверждает Marca. По информации издания, клубы согласовали все детали сделки. Согласно Goal.com, испанцы смогут выкупить Морату летом за 54 миллиона евро.
Сам игрок не раз выражал желание выступать за «Атлетико» и даже был готов пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 7 миллионов евро в год. Теперь мадридцам придется найти новые клубы для Желсона Мартинша и Николы Калинича, так как зарплатная ведомость не должна превышать лимита в 293 миллиона евро.
Полузащитник «Сассуоло» перейдет к каталонцам на правах аренды. В «Барселоне» посчитали, что после ухода Мунира в «Севилью», команде не помешает еще один атакующий игрок, который также сможет заменить Луиса Суареса в случае травмы или дисквалификации.
Согласно договоренности с «Сассуоло», 31-летний футболист обойдется
В сезоне-2018/19 полузащитник провел 13 матчей в итальянской серии А, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.