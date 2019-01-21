Вагнер Лав возвращается в Бразилию, Акунью не отпускают в «Зенит»

Источник: AFP 2019

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«Лацио» просит у «Зенита» 10 миллионов евро за Баделя. «Спортинг» — больше 20 миллионов за Акунью

Как стало известно «СЭ», «Лацио» намерен получить от «Зенита» 10 миллионов евро за 29-летнего полузащитника Милана Баделя. Питерцы проявляли интерес к хорвату летом прошлого года, когда тот был свободным агентом. Но футболист выбрал римскую команду, подписав четырехлетний контракт.

В этом сезоне Бадель провел в составе «Лацио» 11 матчей в серии А. Сине-бело-голубые рассматривают хавбека в качестве замены Леандро Паредесу, который может перейти в «ПСЖ».

Вторым новичком команды Сергея Семака может стать защитник «Спортинга» Маркос Акунья. «Зенит» уже предложил лиссабонцам 20 миллионов евро. Однако португальцы не спешат соглашаться на продажу ключевого исполнителя и выдвинули ряд условий: сумма трансфера должна быть выше 20 миллионов, и выплатить ее нужно сразу, а не по частям. В сезоне-2018/19 Акунья провел 25 матчах, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Вагнер Лав вернется в «Коринтианс»?

Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав близок к расторжению контракта с турецким клубом, сообщает GloboEsporte.

Агенты игрока уверены, что в ближайшие дни 34-летний футболист станет свободным агентом. В таком случае первым претендентом на форварда будет «Коринтианс», который уже обговорил с Вагнером возможное возвращение.

Балотелли переходит в «Марсель»

Нападающий «Ниццы» в скором времени официально станет игроком «Марселя», сообщает L’Equipe. После длительных переговоров итальянец согласовал условия контракта. Ожидается, что в течение суток Балотелли расторгнет соглашение с «Ниццей», которое действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в 10 матчах чемпионата Франции, но не забил ни одного гола.

«Атлетико» арендует у «Челси» Морату

Нападающий «Челси» Альваро Мората перейдет в «Атлетико» на правах аренды, утверждает Marca. По информации издания, клубы согласовали все детали сделки. Согласно Goal.com, испанцы смогут выкупить Морату летом за 54 миллиона евро.

Сам игрок не раз выражал желание выступать за «Атлетико» и даже был готов пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 7 миллионов евро в год. Теперь мадридцам придется найти новые клубы для Желсона Мартинша и Николы Калинича, так как зарплатная ведомость не должна превышать лимита в 293 миллиона евро.

Сюрприз от «Барселоны»: клуб арендует Кевина-Принса Боатенга

Полузащитник «Сассуоло» перейдет к каталонцам на правах аренды. В «Барселоне» посчитали, что после ухода Мунира в «Севилью», команде не помешает еще один атакующий игрок, который также сможет заменить Луиса Суареса в случае травмы или дисквалификации.

Согласно договоренности с «Сассуоло», 31-летний футболист обойдется сине-гранатовым в 2 миллиона евро, сумма последующего выкупа составит 8 миллионов. Новости о переходе в «Барселону» подтвердил и сам футболист. «Мне представился шанс всей жизни, поэтому ухожу в “Барселону”. А теперь я должен с вами попрощаться», — приводит Sky Sports слова Боатенга, сказанные одноклубникам.