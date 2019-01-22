Дюков рассчитывает на плодотворное сотрудничество РФС с ФИФА и УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Председатель совета директоров петербургского «Зенита», глава компании «Газпром нефть» Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок на участие в выборах был завершен 13 января, процедура регистрации претендентов закончилась 16 января.

«Если мы говорим о развитии, о каких-то изменениях, нужны новые дополнительные рабочие руки, чтоб с этими задачами справиться. Под эти задачи нужно дополнительное финансирование, над этим тоже будем работать, если говорить об источниках, то определенные надежды мы возлагаем на сотрудничество с ФИФА и УЕФА. Также мы планируем активизировать работу со спонсорами, есть определенные договоренности, мы надеемся что размер дополнительных поступлений от спонсоров РФС вырастет», — сказал Дюков.

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Функционер отметил важность чемпионата мира 2018 года для перспектив развития футбола в России. «Мировое первенство подарило нам не только прекрасные выступления нашей сборной, но и подтвердило, что футбол — главный вид спорта в России. Были построены первоклассные, комфортабельные арены, что в совокупности придает мощный импульс развитию нашего футбола. Нашей первостепенной задачей, является сохранение этого движения и наследия», — сказал он.

«Есть стратегия развития футбола до 2030 года, которая была принята совсем недавно, может быть, это и не идеальный документ, но это не догма, и мы вправе его пересматривать и актуализировать. Те мероприятия, которые заложены в этом документе, они правильные, их нужно просто реализовать. Для всего этого нужен управленческий ресурс, и соответствующие решения будут приниматься», — заключил Дюков.