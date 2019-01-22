Дюков займется вопросом лимита на легионеров в случае избрания на пост главы РФС

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.

«Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение “легионер — не легионер”, и у нас сразу все изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счет, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодежного футбола», — сказал Дюков.

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«Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счету сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет. Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов, я бы постарался сконцентрироваться на развитии дестко-юношеского и молодежного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола», — добавил Дюков.