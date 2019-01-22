Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют на несколько миллионов

Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей. Ее необходимо было сдать в октябре 2018 года.

— Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела, — сказал Мединский.