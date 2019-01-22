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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют на несколько миллионов

Создатели фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры РФ, сообщает официальный сайт ведомства. Об этом на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

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Источник: РИА "Новости"
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Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей. Ее необходимо было сдать в октябре 2018 года.

— Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела, — сказал Мединский.

— Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение — 7 сентября 2019 года, может, даже раньше, — ответила Наталья Боровкова.

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