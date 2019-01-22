Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют на несколько миллионов
Создатели фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей
Создатели фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей
Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей. Ее необходимо было сдать в октябре 2018 года.
— Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела, — сказал Мединский.
— Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение — 7 сентября 2019 года, может, даже раньше, — ответила Наталья Боровкова.