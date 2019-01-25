Семья ждет Паредеса в Париже, «Ювентус» проявляет интерес к Ивановичу
Основные трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Основные трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Аргентинец все ближе и ближе к «ПСЖ». Парижане согласовали все детали перехода полузащитника «Зенита», утверждает Paris United. По информации источника, стороны пришли к соглашению, поэтому Леандро Паредес в ближайшее время перейдет в «ПСЖ». Сумма сделки — 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с Паредесом будет рассчитан на 4,5 года. Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси утверждал, что в пятницу Паредес должен был пройти медосмотр для парижского клуба в Дохе, где он находится в расположении «Зенита». ESPN сообщает, что семья аргентинца уже приехала в Париж, ожидая прибытия Паредеса. «ПСЖ» хочет быстрее укрепить центр поля. Второй вариант с Алланом из «Наполи» отпал, потому что неаполитанцы хотят слишком больших денег — около 100 миллионов евро.
В пятницу состоялось заседание совета директоров московского «Динамо». После него в прессе появились новости о том, что главный тренер
В интервью «СЭ» Хохлов сказал: «Все нормально, я работаю в «Динамо». А спортивный директор клуба Роман Широков, что «кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова».
Точнее — «Ювентус» хочет подписать новичка в центр обороны на замену Мехди Бенатиа. Тот в ближайшее время может уйти в катарский «Аль-Духаиль», и главный тренер туринцев Массимо Аллегри останется без надежного сменщика. По информации Sky Sport Italia, в
В последнее время СМИ приписывали интерес к форвардам «Спартака» Зе Луишу и Луизу Адриану со стороны турецких клубов. Владелец
Журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они будут у нас.
По информации «СЭ», нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов успешно прошел медобследование в «Лехе». По контракту и условиям трансфера пока еще ничего не решено, но это дело времени. Ранее
Защитник «Атлетико» Диего Годин втайне прошел медицинское обследование и летом на правах свободного агента перейдет в «Интер», сообщает Sky Italia. Контракт на два года с зарплатой в 5,5 миллиона евро за сезон согласован. Возможно, мы увидим воссоединение знаменитой связки центральных защитников «Атлетико» — Миранда — Годин. Бразилец уже четыре года играет в Милане, настала очередь уругвайца.