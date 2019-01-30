Дюков представит свою программу в качестве кандидата на пост президента РФС

Источник: РИА "Новости"

«В четверг, 31 января, … состоится встреча кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова с главами региональных футбольных федераций МОО “Урал — Западная Сибирь”… На встрече в Тюмени стороны обсудят программу кандидата, а также перспективы развития футбола на Урале и в Западной Сибири», — говорится в сообщении.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля. 63 организации, являющиеся членами РФС, выдвинули на этот пост кандидатуру Дюкова. С 2008 по 2017 годы он являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.