СМИ: Экс-футболист сборной Швейцарии хочет побороться за пост главы ФИФА

Источник: AP 2019

Вега в бытность игроком выступал за швейцарский «Грассхопперс», шотландский «Селтик», итальянский «Кальяри», а также английские «Уотфорд» и «Тоттенхэм».

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После завершения карьеры футболиста Вега стал финансистом. Теперь 47-летнему швейцарцу необходимо получить поддержку минимум пяти национальных ассоциаций и до 5 февраля подать заявку на выдвижение своей кандидатуры.