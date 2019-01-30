СМИ: Экс-футболист сборной Швейцарии хочет побороться за пост главы ФИФА

Вега в бытность игроком выступал за швейцарский «Грассхопперс», шотландский «Селтик», итальянский «Кальяри», а также английские «Уотфорд» и «Тоттенхэм».
После завершения карьеры футболиста Вега стал финансистом. Теперь 47-летнему швейцарцу необходимо получить поддержку минимум пяти национальных ассоциаций и до 5 февраля подать заявку на выдвижение своей кандидатуры.
Ранее только Джанни Инфантино, избранный главой ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и ухода в отставку Йозефа Блаттера, объявил, что будет участвовать в выборах, запланированных на июнь 2019 года.