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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Экс-футболист сборной Швейцарии хочет побороться за пост главы ФИФА

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Ричард Конвей.

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Источник: AP 2019

Вега в бытность игроком выступал за швейцарский «Грассхопперс», шотландский «Селтик», итальянский «Кальяри», а также английские «Уотфорд» и «Тоттенхэм».

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После завершения карьеры футболиста Вега стал финансистом. Теперь 47-летнему швейцарцу необходимо получить поддержку минимум пяти национальных ассоциаций и до 5 февраля подать заявку на выдвижение своей кандидатуры.

Ранее только Джанни Инфантино, избранный главой ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и ухода в отставку Йозефа Блаттера, объявил, что будет участвовать в выборах, запланированных на июнь 2019 года.

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Швейцария
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