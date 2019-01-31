Черчесов: Петербург для нас хороший город. Мы здесь Египет обыграли на ЧМ-2018

«Через Лигу Наций мы для себя некоторые вещи пометили. Мы себя показали довольно качественно и там оставили себе лазейку на Евро-2020. На сегодняшний день у нас 56 кандидатов в сборную. Но мы не ограничиваемся этим количеством, потому что постоянно появляются новые имена. Недавно ездили в Катар, смотрели команды, кто и как играет. Из клубов к нам приходят игроки немного неготовые, потому что у нас уровень выше. Для нас Петербурге — хороший город, здесь хороший стадион. На чемпионате мира мы здесь Египет обыграли. Мы хотим 10 ноября здесь сыграть еще одну игру с бельгийцами. Чтобы и мы себя здесь протестировали, и вы себя», — заявил Черчесов.