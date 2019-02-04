СМИ: Переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА поддержали 196 федераций

Издание отмечает, что единственный вероятный соперник Инфантино на выборах — Рамон Вега, бывший футболист английского «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии, делает все возможное, чтобы попасть в избирательный бюллетень.
Он настаивает на том, что все еще может заручиться поддержкой тех членов организации, которые недовольны положением дел в ФИФА.
«Воспользуются ли те члены организации, кто действительно недоволен, кто жалуются на то, что ФИФА недемократична и непрозрачна, возможностью провести демократические выборы в июне?» — приводит газета слова 47-летнего Веги.
Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов. Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.