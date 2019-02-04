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12:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА поддержали 196 федераций

ТАСС, 4 февраля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заручился поддержкой 196 федераций на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированный источник, близкий к руководству ФИФА.

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Источник: Reuters

Издание отмечает, что единственный вероятный соперник Инфантино на выборах — Рамон Вега, бывший футболист английского «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии, делает все возможное, чтобы попасть в избирательный бюллетень.

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Он настаивает на том, что все еще может заручиться поддержкой тех членов организации, которые недовольны положением дел в ФИФА.

«Воспользуются ли те члены организации, кто действительно недоволен, кто жалуются на то, что ФИФА недемократична и непрозрачна, возможностью провести демократические выборы в июне?» — приводит газета слова 47-летнего Веги.

Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов. Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

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