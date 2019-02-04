СМИ: Переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА поддержали 196 федераций

Источник: Reuters

Издание отмечает, что единственный вероятный соперник Инфантино на выборах — Рамон Вега, бывший футболист английского «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии, делает все возможное, чтобы попасть в избирательный бюллетень.

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Он настаивает на том, что все еще может заручиться поддержкой тех членов организации, которые недовольны положением дел в ФИФА.

«Воспользуются ли те члены организации, кто действительно недоволен, кто жалуются на то, что ФИФА недемократична и непрозрачна, возможностью провести демократические выборы в июне?» — приводит газета слова 47-летнего Веги.