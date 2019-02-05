РУСАДА и РФС составили план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга

Источник: РИА "Новости"

5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году.

«В рамках встречи был составлен план работы на 2019−2020 годы в сфере образовательных программ, выпуска пособий и внесения изменений в регламент соревнований, — заметила Пахноцкая. — По итогам заседания было сделано совместное заявление РФС и РУСАДА о приверженности принципам честного спорта и нетерпимости к любым формам нарушений антидопинговых правил».

По словам одного из руководителей РУСАДА, Российский футбольный союз ведет колоссальную работу в сфере антидопинга. «В сфере постоянного внимания находятся как сами футболисты, так и врачи с тренерами. Очень много сил тратится на антидопинговую работу с регионами, не остается без внимания и детский футбол. Составлена специальная образовательная программа для родителей», — добавила собеседница ТАСС.