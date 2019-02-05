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14:19 (мск), источник: ТАСС

РФС внесет в регламент соревнований обязательное прохождение антидопинговых курсов

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный союз (РФС) внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

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5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году. Также РУСАДА и РФС выработали план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019−2020 годы.

«По итогам совместного заседания руководство РУСАДА выразило удовлетворение взаимодействием с РФС в 2018 году. Также руководство РУСАДА в лице гендиректора Юрия Гануса выразило надежду, что сотрудничество продолжится в таком же объеме. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о том, что в 2019 году будут внесены изменения в регламент соревнований на предмет прохождения обязательных онлайн- курсов РУСАДА всеми участниками футбольных соревнований в России», — сказал Безуглов.

«На сегодняшний день такой курс прошли более тысячи врачей и футболистов. И в регламенте соревнований требование о прохождении такого курса будет утверждено. Что касается остальных спортсменов, то сроки обучения будут обсуждаться. Что касается футболистов национальной сборной, то такое обучение они давно прошли», — добавил Безуглов.

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