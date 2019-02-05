РФС внесет в регламент соревнований обязательное прохождение антидопинговых курсов

5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году. Также РУСАДА и РФС выработали план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019−2020 годы.

«По итогам совместного заседания руководство РУСАДА выразило удовлетворение взаимодействием с РФС в 2018 году. Также руководство РУСАДА в лице гендиректора Юрия Гануса выразило надежду, что сотрудничество продолжится в таком же объеме. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о том, что в 2019 году будут внесены изменения в регламент соревнований на предмет прохождения обязательных онлайн- курсов РУСАДА всеми участниками футбольных соревнований в России», — сказал Безуглов.