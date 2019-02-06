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12:04 (мск), источник: Р-Спорт

Клубный чемпионат мира в 2019 году впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Первый клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 2011 году в бразильском городе Сан-Паулу и с тех пор проводился исключительно на территории Бразилии. Право проведения первого в истории турнира за пределами этой страны было доверено России.

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Восемь лучших клубов мира сыграют в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта.

«Мы очень счастливы возможности провести этот турнир за пределами Бразилии. Никогда ранее мы не рассматривали вариант провести это соревнование в другом месте. Но в тот момент, когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия — наилучшее место из всех», — заявил исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско.

Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды — действующий победитель турнира «Локомотив» и «Спартак», который впервые в истории приглашен BSWW для участия в сильнейшем клубном турнире.

Как отмечается, полный состав участников и расписание матчей станут известны в ближайшее время.

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