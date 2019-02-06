Клубный чемпионат мира в 2019 году впервые пройдет в Москве
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года, сообщается в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года, сообщается в
Первый клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 2011 году в бразильском городе
Восемь лучших клубов мира сыграют в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта.
«Мы очень счастливы возможности провести этот турнир за пределами Бразилии. Никогда ранее мы не рассматривали вариант провести это соревнование в другом месте. Но в тот момент, когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия — наилучшее место из всех», — заявил исполнительный
Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды — действующий победитель турнира «Локомотив» и «Спартак», который впервые в истории приглашен BSWW для участия в сильнейшем клубном турнире.
Как отмечается, полный состав участников и расписание матчей станут известны в ближайшее время.