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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Вход для зрителей на матчи ЧМ среди клубов в Москве будет бесплатным

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Зрители смогут посетить матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года в Москве бесплатно, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

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Восемь лучших клубов мира сыграют в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта. Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды — действующий победитель турнира «Локомотив» и «Спартак», который впервые в истории приглашен для участия в сильнейшем клубном турнире.

Первый клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 2011 году в бразильском городе Сан-Паулу и с тех пор проводился исключительно на территории Бразилии. Право проведения первого в истории турнира за пределами этой страны было доверено России.

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