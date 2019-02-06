Вход для зрителей на матчи ЧМ среди клубов в Москве будет бесплатным
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Зрители смогут посетить матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года в Москве бесплатно, сообщается в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Зрители смогут посетить матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов 2019 года в Москве бесплатно, сообщается в
Восемь лучших клубов мира сыграют в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта. Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды — действующий победитель турнира «Локомотив» и «Спартак», который впервые в истории приглашен для участия в сильнейшем клубном турнире.
Первый клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 2011 году в бразильском городе