BSWW и РФС разработали план развития пляжного футбола в России до 2023 года

Право проведения первого в истории клубного чемпионата мира по пляжному футболу за пределами Бразилии было доверено России. Турнир пройдет в московском дворце «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта.

«Могу сказать следующее: план по популяризации пляжного футбола в России, который мы разработали с РФС, не заканчивается сегодня или завтра. Этот план рассчитан до 2023 года, на пять лет, и он включает крупнейшие мероприятия, у России большие шансы. Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, чтобы помочь нашим коллегам получить и организовать эти турниры», — заявил Куско.