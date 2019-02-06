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12:38 (мск), источник: Р-Спорт

BSWW и РФС разработали план развития пляжного футбола в России до 2023 года

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско в интервью РИА Новости заявил, что совместно с Российским футбольным союзом (РФС) разработан план развития пляжного футбола в России до 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

Право проведения первого в истории клубного чемпионата мира по пляжному футболу за пределами Бразилии было доверено России. Турнир пройдет в московском дворце «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта.

«Могу сказать следующее: план по популяризации пляжного футбола в России, который мы разработали с РФС, не заканчивается сегодня или завтра. Этот план рассчитан до 2023 года, на пять лет, и он включает крупнейшие мероприятия, у России большие шансы. Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, чтобы помочь нашим коллегам получить и организовать эти турниры», — заявил Куско.

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