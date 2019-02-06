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14:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы ФИФА

ТАСС, 6 февраля. Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы организации на предстоящих выборах. Об этом сообщает агентство AFP с со ссылкой на официальное заявление ФИФА.

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Источник: Reuters

Срок подачи заявок от потенциальных кандидатов истек во вторник. Ранее сообщалось, что бывший футболист английского «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега также намерен участвовать в выборной кампании.

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Выборы нового главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Кандидатуру 48-летнего Инфантино, по данным газеты «Файнэншл таймс» (Financial Times), поддерживают 196 национальных футбольных федераций. В ноябре 2018-го поддержку швейцарцу на предстоящих выборах выразил Российский футбольный союз (РФС).

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление организации.

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