Умер один из создателей «Золотого мяча» и Кубка европейских чемпионов Жак Ферран

Источник: Reuters

Ферран скончался 7 февраля. Француз являлся одним из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду «Золотой мяч».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В качестве журналиста он работал во французских изданиях L’Equipe и France Football.

«Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он являлся одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре, от имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L’Equipe», — сказала президент лиги Натали Бой де ла Тур.