Умер один из создателей «Золотого мяча» и Кубка европейских чемпионов Жак Ферран
ТАСС, 8 февраля. Французский журналист Жак Ферран умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 8 февраля. Французский журналист Жак Ферран умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает
Ферран скончался 7 февраля. Француз являлся одним из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду «Золотой мяч».
В качестве журналиста он работал во французских изданиях L’Equipe и France Football.
«Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он являлся одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре, от имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L’Equipe», — сказала президент лиги Натали Бой де ла Тур.
Кубок европейских чемпионов был впервые разыгран в 1956 году, победителем стал испанский «Реал». Первый «Золотой мяч» был вручен также в 1956 году, лауреатом награды стал футболист английского «Блэкпула» Стэнли Мэтьюз.