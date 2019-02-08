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10:35 (мск), источник: ТАСС

Умер один из создателей «Золотого мяча» и Кубка европейских чемпионов Жак Ферран

ТАСС, 8 февраля. Французский журналист Жак Ферран умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

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Источник: Reuters

Ферран скончался 7 февраля. Француз являлся одним из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду «Золотой мяч».

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В качестве журналиста он работал во французских изданиях L’Equipe и France Football.

«Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он являлся одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре, от имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L’Equipe», — сказала президент лиги Натали Бой де ла Тур.

Кубок европейских чемпионов был впервые разыгран в 1956 году, победителем стал испанский «Реал». Первый «Золотой мяч» был вручен также в 1956 году, лауреатом награды стал футболист английского «Блэкпула» Стэнли Мэтьюз.

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