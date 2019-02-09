Дзагоева ждут в Турции, Карадениз может вернуться в Россию

Источник: Спорт-Экспресс

Дзагоев в сфере интересов «Галатасарая»

По информации Fotospor, «Галатасарай» хочет подписать контракт с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. Стамбульцы собираются заполучить 28-летнего хавбека летом, когда истечет срок его соглашения с армейцами. Вместе с тем, российский хавбек — не единственный игрок, которого рассматривает клуб из Турции. Все футболисты, входящие в сферу интересов «Галатасарая», по завершении сезона-2018/19 станут свободными агентами.

В этом сезоне Дзагоев по состоянию здоровья пропустил 13 матчей ЦСКА. Из 11 игр, в которых он выходил на поле, полностью провел всего одну. В его активе одна голевая передача.

Карадениз начнет тренерскую карьеру в России?

Одновременно с этим в обратном направлении может проследовать бывший капитан и полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, выступавший в составе казанцев на протяжении 10 лет. Он может войти в тренерский штаб одного из клубов РПЛ, утверждают «Известия». Недавно 39-летний турок получил тренерскую лицензию категории А.

«Гекденизу нравится в России — он здесь многого добился и хочет продолжить тут работать, — сообщил источник, знакомый с ситуацией. — Уже сейчас ряд клубов РПЛ рассматривают возможность сотрудничества с Караденизом. Также к его персоне есть серьезный интерес на родине. Однако сам Гекдениз в этом вопросе отдает предпочтение России».

«Барса» готова расстаться с Коутинью. Есть одно «но»

Филиппе Коутинью | Источник: AFP 2019

Как сообщает Marca, «Барселона» может продать полузащитника Филиппе Коутинью, который всего год назад стал игроком каталонцев. По информации источника, помимо «Челси», который в 26-летнем бразильце видит потенциального сменщика Эдена Азара, на хавбека претендует «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, как утверждает Daily Mail, полузащитник не хочет уходить из «Барселоны». Его контракт с испанским клубом действует до лета 2023 года.

Коутинью в этом сезоне потерял место в основном составе. Из 32 игр за сине-гранатовых, в 13 он выходил на поле со скамейки запасных. В его активе восемь мячей и пять голевых передач.

Три варианта для Дибалы

Пауло Дибала | Источник: Reuters

В начале февраля нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ушел в раздевалку в концовке матча 22-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3). Несмотря на заявление главного тренера «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри о том, что аргентинец повел себя так, потому что пошел греться, Sun распространила сообщение об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Челси» и «МЮ».

Tuttosport, в свою очередь, утверждает, что футболист рассматривает два варианта продолжения карьеры — либо остаться в клубе из Турина, либо перейти в «Реал». Итальянские коллеги отмечают, что боссы «Юве» не хотят расставаться с Дибалой.

«МЮ» готов побить мировой рекорд

Неймар | Источник: AFP 2019

Еще одним потенциальным новичком «Манчестер Юнайтед» называется нападающий «ПСЖ» Неймар. По данным Daily Record, руководство английского клуба готово заплатить за 27-летнего бразильца, чей контракт с парижанами действует до конца сезона-2021/22, 231 миллион евро. Если сделка состоится, Неймар обновит принадлежащий ему же рекорд — в 2017 году «ПСЖ» заплатил за него «Барселоне» 222 миллиона евро, сделав самым дорогим футболистом в истории.