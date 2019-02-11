Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца1
Лион0
Футбол. Зарубежный
10.02
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
10.02
Севилья2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
10.02
Фортуна Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
10.02
Сассуоло0
Ювентус3
Футбол. Зарубежный
10.02
Генгам0
Лилль2
Футбол. Зарубежный
10.02
Ренн3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити6
Челси0
Футбол. Зарубежный
10.02
Валенсия0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
10.02
Вердер4
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
10.02
Монпелье2
Монако2
Футбол. Зарубежный
10.02
Нант2
Ним4
Футбол. Зарубежный
10.02
Тулуза1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
10.02
Сампдория0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
10.02
Аталанта2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
10.02
Торино1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур3
Лестер1
Футбол. Зарубежный
10.02
Болонья1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
10.02
Леганес3
Бетис0
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Россию может переехать второй игрок «Шахтера», Фалькао хочет уйти из «Монако»

Обзор трансферных новостей и слухов воскресенья.

Наверх
Источник: Reuters

Бывший защитник «Зенита» Чернов перешел в «Ростов»

Экс-защитник «Зенита» Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Чернов является воспитанником «Томи», в 2016 году он перешел в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фалькао хочет уйти из «Монако», но не вернется в «Атлетико»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не намерен возвращаться в мадридский «Атлетико», сообщает Don Balon. Футболист хочет сменить команду, но вариант с возвращением в «Атлетико» исключен: у Фалькао конфликт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей за «Монако», забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.

«Манчестер Юнайтед» готовит 50 миллионов фунтов на покупку игрока «Фулхэма»

Райан Сессеньон | Источник: Reuters

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает Daily Express. По информации издания, клуб готов заплатить за 18-летнего игрока 50 миллионов фунтов.

Контракт Сессеньона с «Фулхэмом» действует до 30 июня 2020 года. И пока футболист не договорился о его продлении. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Ювентус» нашел двух игроков на замену Дибале

Источник: РИА

Руководство туринского «Ювентуса» отыскало двух кандидатов на замену нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По окончании нынешнего сезона «Ювентус» может продать игрока, который перестал регулярного забивать и попадать в состав. Туринцы рассматривают двух игроков в качестве замены аргентинцу. Это полузащитники «Реала» Иско и Хамес Родригес. Последний выступает на правах аренды в «Баварии».

В сезоне-2018/19 25-летний Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 20.02.2019, 23:00

Атлетико-:Ювентус-

Украинец Кулач может продолжить карьеру в России

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач получил предложение от одного из клубов РПЛ, сообщает Footboom. Издание утверждает, что футболист уже отказался от предложения «Александрии». Права на Кулача принадлежат «Шахтеру», сообщается, что игрок покинет «Ворсклу» уже зимой. 25-летний форвард в текущем сезоне провел 19 матчей, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
«Монако» упустил победу в концовке и лишился Александра Головина
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону отменены
Российская фигуристка стала победительницей турнира в Словении
«Барселона» 2-й раз подряд сыграла вничью в чемпионате Испании
Роналду забил гол и отдал результативный пас в матче серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь