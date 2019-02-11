В Россию может переехать второй игрок «Шахтера», Фалькао хочет уйти из «Монако»
Обзор трансферных новостей и слухов воскресенья.
Обзор трансферных новостей и слухов воскресенья.
Чернов является воспитанником «Томи», в 2016 году он перешел в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не намерен возвращаться в мадридский «Атлетико», сообщает Don Balon. Футболист хочет сменить команду, но вариант с возвращением в «Атлетико» исключен: у Фалькао конфликт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.
В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей за «Монако», забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает Daily Express. По информации издания, клуб готов заплатить за 18-летнего игрока 50 миллионов фунтов.
Контракт Сессеньона с «Фулхэмом» действует до 30 июня 2020 года. И пока футболист не договорился о его продлении. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Руководство туринского «Ювентуса» отыскало двух кандидатов на замену нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.
По окончании нынешнего сезона «Ювентус» может продать игрока, который перестал регулярного забивать и попадать в состав. Туринцы рассматривают двух игроков в качестве замены аргентинцу. Это полузащитники «Реала» Иско и Хамес Родригес. Последний выступает на правах аренды в «Баварии».
В сезоне-2018/19 25-летний Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.
Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач получил предложение от одного из клубов РПЛ, сообщает Footboom. Издание утверждает, что футболист уже отказался от предложения «Александрии». Права на Кулача принадлежат «Шахтеру», сообщается, что игрок покинет «Ворсклу» уже зимой. 25-летний форвард в текущем сезоне провел 19 матчей, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.