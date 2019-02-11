В Россию может переехать второй игрок «Шахтера», Фалькао хочет уйти из «Монако»

Источник: Reuters

Бывший защитник «Зенита» Чернов перешел в «Ростов»

Экс-защитник «Зенита» Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Чернов является воспитанником «Томи», в 2016 году он перешел в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

Фалькао хочет уйти из «Монако», но не вернется в «Атлетико»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не намерен возвращаться в мадридский «Атлетико», сообщает Don Balon. Футболист хочет сменить команду, но вариант с возвращением в «Атлетико» исключен: у Фалькао конфликт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей за «Монако», забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.

«Манчестер Юнайтед» готовит 50 миллионов фунтов на покупку игрока «Фулхэма»

Райан Сессеньон | Источник: Reuters

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает Daily Express. По информации издания, клуб готов заплатить за 18-летнего игрока 50 миллионов фунтов.

Контракт Сессеньона с «Фулхэмом» действует до 30 июня 2020 года. И пока футболист не договорился о его продлении. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Ювентус» нашел двух игроков на замену Дибале

Источник: РИА

Руководство туринского «Ювентуса» отыскало двух кандидатов на замену нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По окончании нынешнего сезона «Ювентус» может продать игрока, который перестал регулярного забивать и попадать в состав. Туринцы рассматривают двух игроков в качестве замены аргентинцу. Это полузащитники «Реала» Иско и Хамес Родригес. Последний выступает на правах аренды в «Баварии».

В сезоне-2018/19 25-летний Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

Украинец Кулач может продолжить карьеру в России