France Football назвал Яшина лучшим вратарём в истории

Издание опубликовало список из десяти величайших вратарей в истории. Яшин занял в нём первое место.

Из ныне действующих вратарей в первую пятёрку вошли Джанлуиджи Буффон, выступающий за «ПСЖ», и Мануэль Нойер из «Баварии». На восьмом месте — вратарь «Порту» Икер Касильяс.