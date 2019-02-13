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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

France Football назвал Яшина лучшим вратарём в истории

Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин был признан лучшим вратарём в истории по версии французского журнала France Football.

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Источник: РИА "Новости"

Издание опубликовало список из десяти величайших вратарей в истории. Яшин занял в нём первое место.

Из ныне действующих вратарей в первую пятёрку вошли Джанлуиджи Буффон, выступающий за «ПСЖ», и Мануэль Нойер из «Баварии». На восьмом месте — вратарь «Порту» Икер Касильяс.

Яшин — единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей.

Лучшие вратари в истории по версии France Football

1. Лев Яшин («Динамо» Москва, СССР)
2. Гордон Бэнкс (Англия)
3. Дино Дзофф (Италия)
4. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ», Италия)
5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)
6. Петер Шмейхель (Дания)
7. Зепп Майер (ФРГ)
8. Икер Касильяс («Порту», Испания)
9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10. Питер Шилтон (Англия).

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