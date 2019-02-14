Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Хмельницкий умер в возрасте 75 лет
ТАСС, 13 февраля. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Виталий Хмельницкий ушел из жизни на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Динамо».
ТАСС, 13 февраля. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Виталий Хмельницкий ушел из жизни на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Динамо».
С 1965-го по 1972-й Хмельницкий выступал в составе киевского «Динамо». Он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 54 мяча.
На его счету четыре победы в чемпионатах СССР (1966, 1967, 1968, 1971) и две — в Кубке СССР (1964, 1966). В составе сборной СССР Хмельницкий сыграл в 20 матчах и забил семь мячей, принимал участие в чемпионате мира 1970 года.
По окончании карьеры работал тренером в футбольной школе киевского «Динамо». Среди воспитанников Хмельницкого — Илья Цымбаларь, Сергей Заец и Юрий Дмитрулин. О дате и месте прощания с бывшим футболистом будет объявлено позднее.