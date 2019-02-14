«Спартак» сыграет с «Фламенго», БАТЭ, «Спортингом» на клубном ЧМ
Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве.
Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» встретится с бразильским «Фламенго», белорусским БАТЭ и португальским «Спортингом» на чемпионате мира по пляжному футболу среди клубов.
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг в Барселоне. «Спартак» попал в группу A.
Двукратный победитель турнира московский «Локомотив» сыграет в группе B, где его соперниками будут португальская «Брага», итальянская «Катания» и испанский «Леванте».
Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве.