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22:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» сыграет с «Фламенго», БАТЭ, «Спортингом» на клубном ЧМ

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве.

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Источник: Р-Спорт

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» встретится с бразильским «Фламенго», белорусским БАТЭ и португальским «Спортингом» на чемпионате мира по пляжному футболу среди клубов.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг в Барселоне. «Спартак» попал в группу A.

Двукратный победитель турнира московский «Локомотив» сыграет в группе B, где его соперниками будут португальская «Брага», итальянская «Катания» и испанский «Леванте».

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве.

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