«Спартак» сыграет с «Фламенго», БАТЭ, «Спортингом» на клубном ЧМ

Источник: Р-Спорт

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» встретится с бразильским «Фламенго», белорусским БАТЭ и португальским «Спортингом» на чемпионате мира по пляжному футболу среди клубов.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг в Барселоне. «Спартак» попал в группу A.

Двукратный победитель турнира московский «Локомотив» сыграет в группе B, где его соперниками будут португальская «Брага», итальянская «Катания» и испанский «Леванте».