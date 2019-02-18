Илья Леонов объявил о завершении карьеры игрока в пляжном футболе

Источник: РИА "Новости"

Леонов в составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, неоднократно становился победителем Евролиги, Межконтинентального Кубка и Кубка Европы. Вместе с московскими «Локомотивом» и «Строгино» выигрывал чемпионаты и Кубки страны.

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С 2010 года Леонов выступает в качестве играющего тренера железнодорожников, в 2018 году он возглавил женскую сборную России, с которой в прошлом году выиграл Кубок Европы.

«В чемпионате Москвы, например, выход на песок допустим. В Суперлиге и других международных стартах — нет. Тем более практически на каждом турнире мы ограничены в заявке на матч. А так я продолжаю тренироваться, поддерживаю форму. Тяжелый вопрос. Если серьезно, то я завершил карьеру. С каждым днем на песке становится все сложнее и сложнее. На паркете чувствую себя нормально, а вот на песке играть уже не могу», — сказал Леонов в интервью РИА Новости.

«Еще не так много времени прошло, чтобы оглядываться назад. У меня свежи воспоминания, как, например, я в матче за третье место Межконтинентального Кубка 2016 года забил таитянам. Пока рано мне так досконально анализировать свою карьеру. Может, чуть попозже. Могу лишь сказать, что своей карьерой игрока я доволен на 95%. Оставшиеся 5% — недовольство от непопадания в финальную часть чемпионата мира-2017», — добавил он.