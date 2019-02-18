Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17.02
Наполи0
Торино0
Футбол. Зарубежный
17.02
Бетис1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
17.02
Сент-Этьен0
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
13:42 (мск), источник: Р-Спорт

Илья Леонов объявил о завершении карьеры игрока в пляжном футболе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Илья Леонов официально объявил о завершении карьеры игрока.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Леонов в составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, неоднократно становился победителем Евролиги, Межконтинентального Кубка и Кубка Европы. Вместе с московскими «Локомотивом» и «Строгино» выигрывал чемпионаты и Кубки страны.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

С 2010 года Леонов выступает в качестве играющего тренера железнодорожников, в 2018 году он возглавил женскую сборную России, с которой в прошлом году выиграл Кубок Европы.

«В чемпионате Москвы, например, выход на песок допустим. В Суперлиге и других международных стартах — нет. Тем более практически на каждом турнире мы ограничены в заявке на матч. А так я продолжаю тренироваться, поддерживаю форму. Тяжелый вопрос. Если серьезно, то я завершил карьеру. С каждым днем на песке становится все сложнее и сложнее. На паркете чувствую себя нормально, а вот на песке играть уже не могу», — сказал Леонов в интервью РИА Новости.

«Еще не так много времени прошло, чтобы оглядываться назад. У меня свежи воспоминания, как, например, я в матче за третье место Межконтинентального Кубка 2016 года забил таитянам. Пока рано мне так досконально анализировать свою карьеру. Может, чуть попозже. Могу лишь сказать, что своей карьерой игрока я доволен на 95%. Оставшиеся 5% — недовольство от непопадания в финальную часть чемпионата мира-2017», — добавил он.

Леонов рассказал об идее проведения прощального матча. «Но я не ярый сторонник такого матча. Для зрителя это будет не интересно и не смотрибельно. Это же не действующие звезды. Если приглашать кого-то из большого футбола, мини-футбола, бывших звезд пляжного футбола… Физически людям будет тяжело. Так что такая идея есть, но хотелось бы отказаться от такого прощального матча. А вот какое-то мероприятие можно было бы», — заключил он.

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой
К ЧМ готов только Логинов? Итоги американских этапов Кубка мира
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»
«Решил драться»: Минаков обратился к фанатам после поражения
Бывший чемпион UFC объяснил поражение на 26-й секунде боя
МЮ снова задумался о смене тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь