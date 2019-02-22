УЕФА: Один кандидат на пост главы РФС — знак единства футбольной семьи РФ

Источник: РИА "Новости"

Выборы нового главы РФС на четырехлетний срок состоятся в пятницу на внеочередной конференции организации. Александр Дюков является единственным кандидатом, его выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС. С 2008 по 2017 год он являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».

«Один кандидат — яркая демонстрация единства внутри вашей футбольной семьи и это единство делает вас сильнее. Господин Дюков — уважаемый кандидат, лидер с богатым опытом, он тесно связан с футболом, с УЕФА. РФС был и остается важнейшим партнером. Он является движущей силой для всего европейского сообщества. Сегодняшние выборы важны не только для России, но и для всего европейского футбола. Арена в Санкт-Петербурге является потенциальным хозяином финала Лиги чемпионов, и Дюков оказал грандиозную поддержку этому проекту. УЕФА окажет поддержку как РФС, так и Дюкову», — сказал Лакович в ходе конференции.

Отдельно Лакович поблагодарил бывшего президента РФС Виталия Мутко, генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, а также главу РПЛ и генерального секретаря РФС Александра Алаева.