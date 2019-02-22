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12:34 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА: Один кандидат на пост главы РФС — знак единства футбольной семьи РФ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович считает, что наличие единственного кандидата на выборах главы Российского футбольного союза (РФС) является яркой демонстрацией единства внутри российской футбольной семьи.

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Источник: РИА "Новости"

Выборы нового главы РФС на четырехлетний срок состоятся в пятницу на внеочередной конференции организации. Александр Дюков является единственным кандидатом, его выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС. С 2008 по 2017 год он являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».

«Один кандидат — яркая демонстрация единства внутри вашей футбольной семьи и это единство делает вас сильнее. Господин Дюков — уважаемый кандидат, лидер с богатым опытом, он тесно связан с футболом, с УЕФА. РФС был и остается важнейшим партнером. Он является движущей силой для всего европейского сообщества. Сегодняшние выборы важны не только для России, но и для всего европейского футбола. Арена в Санкт-Петербурге является потенциальным хозяином финала Лиги чемпионов, и Дюков оказал грандиозную поддержку этому проекту. УЕФА окажет поддержку как РФС, так и Дюкову», — сказал Лакович в ходе конференции.

Отдельно Лакович поблагодарил бывшего президента РФС Виталия Мутко, генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, а также главу РПЛ и генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Очевидно, что сегодня очень важный день для всего российского футбола. От имени президента УЕФА благодарю Виталия Мутко за его неустанный и постоянный вклад в развитие футбола. Особое внимание заслуживает его преданность футболу в составе исполнительного комитета УЕФА, а затем в качестве председателя оргкомитета-2018. В результате невероятной работы Алексея Сорокина чемпионат мира в России стал самым замечательным в мире: организация, гостеприимство, инфраструктура — это заворожило всех по всему миру», — сказал Лакович.

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